Агент: "Выбор Кайседо клуба всегда был однозначным"

Агент полузащитника Мойсеса Кайседо объяснил, почему его клиент перешел в "Челси", а не в "Ливерпуль".

На исходе летнего окна "Челси" обновил трансферный рекорд всей Премьер-Лиги, купив Кайседо у "Брайтона" за 115 миллионов фунтов.



Всего лишь несколькими днями стоимость Кайседо согласовал "Ливерпуль", однако Мойсес наотрез отказался переходить к "красным".



По слова агента Мануэля Сьерры, его клиент не испытывал сомнений, выбирая между двумя английскими грандами. 21-летний эквадорец помышлял о переходе в "Челси" с января.



"Так сложилось, что в январе "Челси" не мог позволить его".



"Они не могли вести себя безумно, им пришлось выбирать. Они не могли купить их обоих (Энцо Фернандеса и Кайседо), и я не знал, сколько попросит "Брайтон". Они могли его не продать даже за 1 миллиард фунтов".



"Насчет того, почему он не перешел в "Ливерпуль" вместо "Челси", тоже было много вопросов. Их предложения были во всех смыслах похожи, и это был вопрос ценностей, принципов. Когда поступило предложение "Ливерпуля", "Брайтон" попросил время, чтобы "Челси" смог повторить его. Они это сделали, они перебили его, и так он оказался в "Челси", потому что он достаточно давно дал свое слово "Челси".



"Ливерпуль" всегда был заинтересован. У нас были встречи с января по май, но с мая мы не слышали их. Конечно, мы были удивлены их внезапным возвращением с предложением, которое, как они раньше говорили, невозможно для них".



"Нам было сказано: "Завтра вы отправляетесь на медобследование в "Ливерпуль". И какой должна была быть наша реакция, когда мы не вели переговоры, не общались, ничего не слышали от них с мая?"



"Наш выбор всегда был однозначным до тех пор, пока "Челси" предлагает те же условия, что и "Ливерпуль". Как я сказал, они даже превзошли предложение "Ливерпуля", поэтому нам не на что пожаловаться".



"Это очень сложно — представьте, что вам пишет Юрген Клопп, вас зовет "Ливерпуль". Речь об очень большом клубе, одной из лучших команд в мире, равно как и "Челси". У них даже более стабильный проект, нежели у "Челси" сейчас".



"Когда "Ливерпуль" обратился и сделал свое предложение, Мойсес был ошеломлен. Я сам был ошеломлен, но "Челси" всегда был на нашей стороне и уговаривал нас. Им потребовался час, чтобы сообщить "Брайтону" о своей готовности сделать контрпредложение. Они дали им час, что в итоге растянулось на два дня переговоров", — цитирует Сьерру Evening Standard.