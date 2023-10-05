"Ньюкасл" разгромил ПСЖ

В своем первом за последние 20 лет домашнем матче Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сокрушил ПСЖ со счетом 4:1.

Относительно победы 2:0 над "Бернли" в минувшую субботу в стартовый состав "сорок" вернулся выздоровевший Сандро Тонали, заменив 17-летнего Льюиса Майли.



Первое слово в матче сказали гости, но Усман Дембеле не попал в створ после удара в касание с правого края штрафной.



Хозяева совершенно не тушевались и на 17-й минуте были вознаграждены за свою смелость. Маркиньос совершил потерю, делая пас из своей штрафной. На удар немедленно был выведен Александер Исак, а Мигель Альмирон сыграл на добивании после сейва голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.



Вскоре парижане огрызнулись дальним, но неточным ударом Варрена Заир-Эмри с дистанции, а затем едва не пропустили еще раз. Фабиан Шер без сопротивления пробивал из пределов штрафной, но слегка не попал в нижний угол ворот.



Гол только придал "Ньюкаслу" уверенности, и на 40-й минуте "сороки" удвоили свое преимущество с помощью затяжной атаки. Доннарумма совершил пару сейвов, но мяч после удара Дэна Берна головой в упор остановил уже за линией ворот, что и подтвердила система VAR — 2:0.



На 50-й минуте хозяева и вовсе сделали счет крупным. Киран Триппьер с правого фланга сделал пас на ближний край штрафной, где Шон Лонгстафф свободно принял мяч и затем поразил ворота Доннаруммы — 3:0.



Правда, спустя шесть минут ПСЖ отыграл один гол. Это Люка Эрнандес головой скинул мяч в ворота после заброса Заира-Эмри — 3:1.



Гости воодушевились после гола Эрнандеса, перехватив инициативу и став оказывать давление. Однако "Ньюкасл" оборонялся без паники и не прижимался чересчур к своим воротам.



"Сороки" не просто удержали победу. Уже в компенсированное время Шер поставил жирную точку в матче, пробив с дистанции в притирку со штангой — 4:1.



"Ньюкасл" сыграл с большим воодушевлением и одержал абсолютно заслуженную победу, превзойдя ПСЖ по игре. Команда Луиса Энрике, мягко говоря, не оправдала ожиданий.



"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 4:1 (2:0)



Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90 — Эрнандес 56.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Берн, Лонгстафф, Гимараэс, Тонали (Андерсон 65), Альмирон (Мерфи 71), Исак, Гордон (Таргетт 90).



ПСЖ: Доннарумма, Эрнандес, Шкриниар, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмри, Угарте (Витинья 64), Дембеле, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани (Барколя 57).



Предупреждения: Гимараэс, Гордон, Поуп — Хакими, Эрнандес, Дембеле, Заир-Эмри.