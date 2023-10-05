"Ньюкасл" разгромил ПСЖ
В своем первом за последние 20 лет домашнем матче Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сокрушил ПСЖ со счетом 4:1.
Относительно победы 2:0 над "Бернли" в минувшую субботу в стартовый состав "сорок" вернулся выздоровевший Сандро Тонали, заменив 17-летнего Льюиса Майли.
Первое слово в матче сказали гости, но Усман Дембеле не попал в створ после удара в касание с правого края штрафной.
Хозяева совершенно не тушевались и на 17-й минуте были вознаграждены за свою смелость. Маркиньос совершил потерю, делая пас из своей штрафной. На удар немедленно был выведен Александер Исак, а Мигель Альмирон сыграл на добивании после сейва голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.
Вскоре парижане огрызнулись дальним, но неточным ударом Варрена Заир-Эмри с дистанции, а затем едва не пропустили еще раз. Фабиан Шер без сопротивления пробивал из пределов штрафной, но слегка не попал в нижний угол ворот.
Гол только придал "Ньюкаслу" уверенности, и на 40-й минуте "сороки" удвоили свое преимущество с помощью затяжной атаки. Доннарумма совершил пару сейвов, но мяч после удара Дэна Берна головой в упор остановил уже за линией ворот, что и подтвердила система VAR — 2:0.
На 50-й минуте хозяева и вовсе сделали счет крупным. Киран Триппьер с правого фланга сделал пас на ближний край штрафной, где Шон Лонгстафф свободно принял мяч и затем поразил ворота Доннаруммы — 3:0.
Правда, спустя шесть минут ПСЖ отыграл один гол. Это Люка Эрнандес головой скинул мяч в ворота после заброса Заира-Эмри — 3:1.
Гости воодушевились после гола Эрнандеса, перехватив инициативу и став оказывать давление. Однако "Ньюкасл" оборонялся без паники и не прижимался чересчур к своим воротам.
"Сороки" не просто удержали победу. Уже в компенсированное время Шер поставил жирную точку в матче, пробив с дистанции в притирку со штангой — 4:1.
"Ньюкасл" сыграл с большим воодушевлением и одержал абсолютно заслуженную победу, превзойдя ПСЖ по игре. Команда Луиса Энрике, мягко говоря, не оправдала ожиданий.
"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 4:1 (2:0)
Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90 — Эрнандес 56.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Берн, Лонгстафф, Гимараэс, Тонали (Андерсон 65), Альмирон (Мерфи 71), Исак, Гордон (Таргетт 90).
ПСЖ: Доннарумма, Эрнандес, Шкриниар, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмри, Угарте (Витинья 64), Дембеле, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани (Барколя 57).
Предупреждения: Гимараэс, Гордон, Поуп — Хакими, Эрнандес, Дембеле, Заир-Эмри.
05.10.2023 00:00
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Крошки ебабельны
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Псж вату катал и не пытался даже отыгрываться.
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красавцы, вопросов ноль
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Эль Арабико опять победа. Вслед за Мц в мусорку летит ПСЖ
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Какой же кайф наблюдать за болельщиками на Сент-Джеймс Парк! Только наш Энфилд сравнится по энергетике. За остальные стадионы просто стыдно. Во что превратился Олд Траффорд, где те страстные болелы Арсенала с Хайбери? Стэмфорд Бридж и Этихад - порой напоминают кладбищенские склепы. Олимпийский Вест Хэма - на 90% сборище инфантилов. Остальные не лучше.
В концовке прошлого сезона запомнился соплежуй на Сити ГРаунд. Его команда забивает гол, который гарантированно оставляет Лесников в элите, а это чмо сидит и вяло улыбается. Хз, зачем такие люди вообще ходят на стадионы?
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И как такой Ньюкасл мог проиграть Ливерпулю с минус игроком. ПСЖ были как школьники. Молодцы Аланы и Ширеры.
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Шикарный матч! Как батя и писал, минимум три гола.
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Сильно, а я борсуков смотрел, Чави там в Моуриньо пытается играть лол
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молодцом сороки прогресс на лицо
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Эффект Льюиса Холла и Тино Ливраменто, которые привнесли в Ньюкасл частичку Императорского ДНК.
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Герцоги! Показали шейховскому проекту что значат простые работяги с севера Англии. Вперед к финалу с Королями!
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