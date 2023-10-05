"Ньюкасл" разгромил ПСЖ

Мигель Альмирон В своем первом за последние 20 лет домашнем матче Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сокрушил ПСЖ со счетом 4:1.

Относительно победы 2:0 над "Бернли" в минувшую субботу в стартовый состав "сорок" вернулся выздоровевший Сандро Тонали, заменив 17-летнего Льюиса Майли.

Первое слово в матче сказали гости, но Усман Дембеле не попал в створ после удара в касание с правого края штрафной.

Хозяева совершенно не тушевались и на 17-й минуте были вознаграждены за свою смелость. Маркиньос совершил потерю, делая пас из своей штрафной. На удар немедленно был выведен Александер Исак, а Мигель Альмирон сыграл на добивании после сейва голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.

Вскоре парижане огрызнулись дальним, но неточным ударом Варрена Заир-Эмри с дистанции, а затем едва не пропустили еще раз. Фабиан Шер без сопротивления пробивал из пределов штрафной, но слегка не попал в нижний угол ворот.

Гол только придал "Ньюкаслу" уверенности, и на 40-й минуте "сороки" удвоили свое преимущество с помощью затяжной атаки. Доннарумма совершил пару сейвов, но мяч после удара Дэна Берна головой в упор остановил уже за линией ворот, что и подтвердила система VAR — 2:0.

На 50-й минуте хозяева и вовсе сделали счет крупным. Киран Триппьер с правого фланга сделал пас на ближний край штрафной, где Шон Лонгстафф свободно принял мяч и затем поразил ворота Доннаруммы — 3:0.

Правда, спустя шесть минут ПСЖ отыграл один гол. Это Люка Эрнандес головой скинул мяч в ворота после заброса Заира-Эмри — 3:1.

Гости воодушевились после гола Эрнандеса, перехватив инициативу и став оказывать давление. Однако "Ньюкасл" оборонялся без паники и не прижимался чересчур к своим воротам.

"Сороки" не просто удержали победу. Уже в компенсированное время Шер поставил жирную точку в матче, пробив с дистанции в притирку со штангой — 4:1.

"Ньюкасл" сыграл с большим воодушевлением и одержал абсолютно заслуженную победу, превзойдя ПСЖ по игре. Команда Луиса Энрике, мягко говоря, не оправдала ожиданий.

"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 4:1 (2:0)

Голы: Альмирон 17, Берн 39, Лонгстафф 50, Шер 90 — Эрнандес 56.

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Берн, Лонгстафф, Гимараэс, Тонали (Андерсон 65), Альмирон (Мерфи 71), Исак, Гордон (Таргетт 90).

ПСЖ: Доннарумма, Эрнандес, Шкриниар, Маркиньос, Хакими, Заир-Эмри, Угарте (Витинья 64), Дембеле, Мбаппе, Рамуш, Коло-Муани (Барколя 57).

Предупреждения: Гимараэс, Гордон, Поуп — Хакими, Эрнандес, Дембеле, Заир-Эмри.


Метки Лига Чемпионов, Ньюкасл, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2023 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

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  1. kukuruzko 05.10.2023 01:19 # kukuruzko
    Крошки ебабельны

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  2. liverpo0ol 05.10.2023 01:10 # liverpo0ol
    Псж вату катал и не пытался даже отыгрываться.

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  3. zheka000000 05.10.2023 00:23 # zheka000000
    красавцы, вопросов ноль

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  4. shearer1 05.10.2023 00:11 # shearer1
    Эль Арабико опять победа. Вслед за Мц в мусорку летит ПСЖ

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  5. gary47 05.10.2023 00:10 # gary47
    Какой же кайф наблюдать за болельщиками на Сент-Джеймс Парк! Только наш Энфилд сравнится по энергетике. За остальные стадионы просто стыдно. Во что превратился Олд Траффорд, где те страстные болелы Арсенала с Хайбери? Стэмфорд Бридж и Этихад - порой напоминают кладбищенские склепы. Олимпийский Вест Хэма - на 90% сборище инфантилов. Остальные не лучше.
    В концовке прошлого сезона запомнился соплежуй на Сити ГРаунд. Его команда забивает гол, который гарантированно оставляет Лесников в элите, а это чмо сидит и вяло улыбается. Хз, зачем такие люди вообще ходят на стадионы?

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  6. mansoor 05.10.2023 00:10 # mansoor
    И как такой Ньюкасл мог проиграть Ливерпулю с минус игроком. ПСЖ были как школьники. Молодцы Аланы и Ширеры.

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  7. brown-ale 05.10.2023 00:04 # brown-ale
    Шикарный матч! Как батя и писал, минимум три гола.

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  8. gameboy 05.10.2023 00:03 # gameboy
    Сильно, а я борсуков смотрел, Чави там в Моуриньо пытается играть лол

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  9. b84 05.10.2023 00:03 # b84
    молодцом сороки прогресс на лицо

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  10. jirrort 05.10.2023 00:03 # jirrort
    Эффект Льюиса Холла и Тино Ливраменто, которые привнесли в Ньюкасл частичку Императорского ДНК.

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  11. superglor 05.10.2023 00:03 # superglor
    Герцоги! Показали шейховскому проекту что значат простые работяги с севера Англии. Вперед к финалу с Королями!

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