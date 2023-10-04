Клопп требует переигровки матча с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал переиграть матч своей команды против "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Ливерпуль" вдевятером уступил "Тоттенхэму" со счетом 2:1, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.



Этот матч был отмечен ошибочно отмененным голом нападающего "красных" Луиса Диаса, и Клопп рассматривает переигровку как способ восстановить справедливость.



"Аудио (переговоров арбитров) ничего не меняет. Мне не интересно, как так получилось. Я видел результат — мы забили и гол не засчитали".



"По-настоящему важно, чтобы мы достойно себя повели в этой ситуации, потому что рефери, лайнсмен, VAR поступили так неумышленно. Это была явная ошибка, но были решения".



"Будучи тренером "Ливерпуля", я считаю, что должна быть переигровка. Аргумент против заключается в том, что тогда каждый будет требовать переигровку, но это беспрецедентная ситуация. Впрочем, я не думаю, что это случится. Думаю, будет сложно добиться переигровки".



"Рефери мог сразу позвать обоих тренеров, чтобы мы уладили это на месте, позволив "Ливерпулю" забить гол. Проблема в том, что спустя две минуты мы пропустили, но это моя точка зрения..." — цитирует Клоппа Sky Sports.