Клопп требует переигровки матча с "Тоттенхэмом"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал переиграть матч своей команды против "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Ливерпуль" вдевятером уступил "Тоттенхэму" со счетом 2:1, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.

Этот матч был отмечен ошибочно отмененным голом нападающего "красных" Луиса Диаса, и Клопп рассматривает переигровку как способ восстановить справедливость.

"Аудио (переговоров арбитров) ничего не меняет. Мне не интересно, как так получилось. Я видел результат — мы забили и гол не засчитали".

"По-настоящему важно, чтобы мы достойно себя повели в этой ситуации, потому что рефери, лайнсмен, VAR поступили так неумышленно. Это была явная ошибка, но были решения".

"Будучи тренером "Ливерпуля", я считаю, что должна быть переигровка. Аргумент против заключается в том, что тогда каждый будет требовать переигровку, но это беспрецедентная ситуация. Впрочем, я не думаю, что это случится. Думаю, будет сложно добиться переигровки".

"Рефери мог сразу позвать обоих тренеров, чтобы мы уладили это на месте, позволив "Ливерпулю" забить гол. Проблема в том, что спустя две минуты мы пропустили, но это моя точка зрения..." — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.10.2023 17:25 # manutd-20champ
    бу га га. совсем кукухой поехал. ноет и ноет.можно подумать что он первый очутился в такой ситуации. нытиком был им же и останется.

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  2. emily-lfc-2005 04.10.2023 17:20 # emily-lfc-2005
    Пока другие клубы сидят поджав хвосты,Ливерпуль добивается справедливости,чтобы в будущем такие вопиющие действия со стороны судействого корпуса не приводили к ущемлению прав,в том числе и других клубов АПЛ.Юрген-топ тренер и человек с большой буквы!!

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  3. maximka 04.10.2023 16:55 # maximka
    фашист сбрендил совсем

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  4. meshuggah 04.10.2023 16:51 # meshuggah
    Ахахахах ору с нытиков ползалупальных

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  5. skydreams 04.10.2023 16:50 # skydreams
    ахаххаха арююююююююююююююююю

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  6. division 04.10.2023 16:37 # division
    О, а вот эт заебис новость. Чем больше колбасодауны ноют и катят бочку на судей, тем больше выводят их из себя. И вот теперь, конда матчи колбасы начнут судить честно, мы и посмотрим чего стоит этот клубишко (спойлер: нихуа)

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  7. suddenly 04.10.2023 16:16 # suddenly
    Как на счёт переигровки ковидного сезона?

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  8. hammersmith 04.10.2023 16:12 # hammersmith
    100% прав!

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  9. osnovnoy2005 04.10.2023 16:11 # osnovnoy2005
    это справедливо!!!

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  10. feldkurat 04.10.2023 16:10 # feldkurat
    Жги, Юрген, жги!

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  11. xxa 04.10.2023 16:10 # xxa
    Юрген прав на 100! Чтоб ни говорили здесь разные петушары и голубые. Если будет переигровка то это будет только на пользу всем клубам

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  12. mrojo5 04.10.2023 16:01 # mrojo5
    лузерпуль перебомбилооооо

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  13. vagifspurs 04.10.2023 16:00 # vagifspurs
    ИДИ НАХУЙ

    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХПХХПХАПХХПХПХПХПХПХПХПХХХАХАХАХАХААХ

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