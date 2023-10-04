Клопп требует переигровки матча с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал переиграть матч своей команды против "Тоттенхэма".
В минувшую субботу "Ливерпуль" вдевятером уступил "Тоттенхэму" со счетом 2:1, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени.
Этот матч был отмечен ошибочно отмененным голом нападающего "красных" Луиса Диаса, и Клопп рассматривает переигровку как способ восстановить справедливость.
"Аудио (переговоров арбитров) ничего не меняет. Мне не интересно, как так получилось. Я видел результат — мы забили и гол не засчитали".
"По-настоящему важно, чтобы мы достойно себя повели в этой ситуации, потому что рефери, лайнсмен, VAR поступили так неумышленно. Это была явная ошибка, но были решения".
"Будучи тренером "Ливерпуля", я считаю, что должна быть переигровка. Аргумент против заключается в том, что тогда каждый будет требовать переигровку, но это беспрецедентная ситуация. Впрочем, я не думаю, что это случится. Думаю, будет сложно добиться переигровки".
"Рефери мог сразу позвать обоих тренеров, чтобы мы уладили это на месте, позволив "Ливерпулю" забить гол. Проблема в том, что спустя две минуты мы пропустили, но это моя точка зрения..." — цитирует Клоппа Sky Sports.
04.10.2023 16:00
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Последние комментарии:
бу га га. совсем кукухой поехал. ноет и ноет.можно подумать что он первый очутился в такой ситуации. нытиком был им же и останется.
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Пока другие клубы сидят поджав хвосты,Ливерпуль добивается справедливости,чтобы в будущем такие вопиющие действия со стороны судействого корпуса не приводили к ущемлению прав,в том числе и других клубов АПЛ.Юрген-топ тренер и человек с большой буквы!!
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фашист сбрендил совсем
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Ахахахах ору с нытиков ползалупальных
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ахаххаха арююююююююююююююююю
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О, а вот эт заебис новость. Чем больше колбасодауны ноют и катят бочку на судей, тем больше выводят их из себя. И вот теперь, конда матчи колбасы начнут судить честно, мы и посмотрим чего стоит этот клубишко (спойлер: нихуа)
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Как на счёт переигровки ковидного сезона?
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100% прав!
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это справедливо!!!
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Жги, Юрген, жги!
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Юрген прав на 100! Чтоб ни говорили здесь разные петушары и голубые. Если будет переигровка то это будет только на пользу всем клубам
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лузерпуль перебомбилооооо
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ИДИ НАХУЙ
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХПХХПХАПХХПХПХПХПХПХПХПХХХАХАХАХАХААХ
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