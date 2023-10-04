Даррен Инглэнд не будет работать на матчах "Ливерпуля"
Рефери Даррен Инглэнд больше не встретится с "Ливерпулем" в этом сезоне, но уволен не будет.
Именно на 37-летнем Инглэнде лежит основная вина за то, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса был ошибочно отменен в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
Думая, что рефери в поле Саймон Хупер присудил гол "красным", работавший на VAR Инглэнд убедился в отсутствии у Диаса офсайда, после чего сообщил коллеге: "Проверка завершена".
Однако первоначальное решение Хупера заключалось в отмене гола. Инглэнд понял это слишком поздно и предпочел не вмешиваться.
Как сообщает The Telegraph, Инглэнд, который сам трудится рефери в поле, больше не будет обслуживать матчи с участием "Ливерпуля" в этом сезоне, однако судейский корпус не видит достаточных оснований для увольнения Даррена.
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб сохраняет доверие к Инглэнду и собирается вернуть Даррена к работе в Премьер-Лиге, когда страсти поутихнут.
04.10.2023 23:00
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однако судейский корпус не видит достаточных оснований для увольнения Даррена.
Источник: http://fapl.ru/posts/103185/
Ахахахахаха
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Чел такой сидит и думает во я пизды получу, и тут ещё петухи забивают он там наверно вообще в ахуях поплыл 100%
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