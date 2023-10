Судейский корпус опубликовал аудиозапись арбитров по голу Диаса

Судейский корпус опубликовал аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незасчитанным голом нападающего "Ливерпуля" Луисом Диасом против "Тоттенхэма".

Сразу после матча признав, что гол Диаса был отменен ошибочно, ранее днем судейский корпус предоставил "Ливерпулю" копию переговоров рефери Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.



А сейчас соответствующая аудиозапись была обнародована. Как и сообщала пресса, Инглэнд думал, что изначально Хупер присудил гол "Ливерпулю" и лишь попытался убедиться, что Диас избежал офсайда, хотя на самом деле Саймон доверился своему лайнсмену и взятие ворот не засчитал.



"Проверка завершена, проверка завершена. Все в порядке, идеально. Отключаюсь", — произносит Инглэнд после того, как убедился в отсутствии офсайда у Диаса.



Когда Инглэнд с Куком заметили, что гол на самом деле не был засчитан, то решили придерживаться протокола VAR и не вмешиваться.



"Я ничего не могу поделать, я ничего не могу поделать", — говорит Инглэнд, после чего ругается.



Переговоры арбитров



VAR (Darren England): Possible offside Diaz



Assistant referee 1: Coming back for the offside mate



Assistant referee 2: Give it



VAR: Just checking the offside. Delay, delay



VAR: Give the kick point, let's go. Kick point please



Referee (Simon Hooper): Yeah no worries mate



Replay operator: So here we are



Referee: Wait ok



Replay operator: Just get a tight angle



VAR: Yeah give me a 2D line ready after this one for frame two after that



Replay operator: So frame two there?



VAR: That's fine



VAR: Perfect yeah



VAR: 2D line on left boot



Replay operator: Let me just switch angles



VAR: Romero I think it is?



Replay operator: I think it might be this angle better? Happy with this angle?



VAR: Yep



Replay operator: 2D line on the boot. Yep ok.



VAR: And stop.



VAR: Check complete, check complete. That's fine, perfect (showing Diaz is clearly onside). Off.



Referee: Cheers mate



VAR: Thank you mate



Referee. Well done boys. Good process (game restarts with a free-kick)



Replay operator: Wait, wait, wait, wait. The on-field decision was offside. Are you happy with this?



Assistant VAR (Dan Cook): Yeah



Replay operator: Are you happy with this?



Assistant VAR: Offside goal yeah. That's wrong Daz.



VAR: What?



Replay operator: On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah it's onside. The image that we gave them is onside.



Assistant VAR: He's played him. He's gone offside.



VAR: Oh [expletive]



Replay operative: Delay delay. Oli [PGMOL Hub Ops] saying to delay. Oli's saying to delay.



VAR: Pardon.



Replay operator: Oli's calling in to say delay the game. The decision is onside



VAR: Can't do anything



Replay operator: Oli's saying to delay. Oli's saying to delay



VAR: Oli?



Fourth official: Yeah



Replay operative: Delay the game, to delay the game? Stop the game.



VAR: They've restarted the game



VAR: Can't do anything, can't do anything.



Assistant VAR: Yeah, they've restarted. Yeah



VAR: Can't do anything.



Assistant VAR: no



VAR: I can't do anything. I can't do anything.



VAR: [expletive]