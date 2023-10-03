"Челси" победил "Фулхэм"

Два гола в течение 82 секунд обеспечили "Челси" победу 0:2 в гостях у "Фулхэма".

Относительно победы над "Норвичем" в Кубке Лиги в стартовый состав "дачников" вернулись Бернд Лено, Тим Рим, Энтони Робинсон, Андреас Перейра, Харрисон Рид и Рауль Хименес.



Наставник "синих" Маурисио Почеттино освежил кубковый состав с помощью Конора Галлахера, Энцо Фернандеса и Армандо Бройи.



Первый опасный момент возник на второй минуте, когда Бройя ворвался в чужую штрафную и проскочил мимо Лено. Только три защитника отделяли Армандо от пустых ворот, но нападающий "Челси" пробил выше.



"Челси" охотно ходил вперед и на 18-й минуте все-таки открыл счет. Леви Колуилл с левого фланга выполнил заброс к границе штрафной, где Михаил Мудрик скинул мяч себе на ход, а вторым касанием пробил Лено — 0:1.



Спустя всего минуту гости укрепили свое преимущество. Рим, находясь вблизи своей штрафной, просто подарил мяч Коулу Палмеру, который попытался вывести на удар Бройю. Устремившись исправлять свою ошибку, Тим так выбил снаряд, что тот попал в Армандо и отскочил в ворота — 0:2.



В дальнейшем игра складывалась весьма комфортно для "синих". "Фулхэму" вроде бы удавалось подержать мяч, но моменты у ворот Роберта Санчеса не возникали.



Во втором тайме "дачники" стали раскрываться, и у них даже стали появляться кое-какие полумоменты, но с большей вероятностью хозяева могли пропустить еще. На 63-й минуте вышедший на замену Ян Матсен отметился ударом в штангу, а добивание Фернандеса парировал Лено.



"Фулхэм" впервые пробил в створ только на 74-й минуте, когда Карлос Винисиус размял Санчеса несложным ударом головой из центра штрафной.



А вот на 77-й минуте Санчес по-настоящему спас "Челси", отразив удар едва появившегося со скамейки Саши Лукича с границы вратарской площади.



Других реальных моментов "дачники" не создали, потерпев заслуженное поражение. Хозяева оказались слишком беззубы в этом матче.



"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче