Уэбб готов дать "Ливерпулю" аудио переговоров арбитров по голу Диаса
Глава судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) Ховард Уэбб разрешит "Ливерпулю" прослушать аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незасчитанным голом Луиса Диаса против "Тоттенхэма".
Напомним, накануне стало известно, что "Ливерпуль" официально обратился к судейскому корпусу за аудиозаписью переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.
"Ливерпуль" решительно настроен докопаться до сути, почему забитый по всем правилам гол Диаса на 34-й минуте проигранного "красными" матча (2:1) был отменен.
До сих пор остается неясным, почему в возникшую ситуацию не вмешался Кук и не указал на ошибку Инглэнда, и указанная аудиозапись может прояснить этот и некоторые другие моменты.
Как сообщает The Telegraph, Уэбб склоняется к тому, чтобы удовлетворить запрос "Ливерпуля", даже если это может повлечь за собой публичные обсуждения и изменения существующих протоколов по взаимодействию арбитров.
03.10.2023 10:00
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ну так отдай, заебал
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К этим голубым судьям кое что подкрался
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- Че там, это гол или офсайд?
- Чистый гол братан, но у нас же заговор против Ливерки, нужно отменять.
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Переговоры:
- Да какой на*уй гол, вали их Валера
- Ваще офигели в меньшинстве забивать
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Засчитайте хотя бы Салаху ассист в ФФ.
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только переигровка
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Смысл в чем всего этого, чушка? Очки никто уже не вернёт
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