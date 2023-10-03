Уэбб готов дать "Ливерпулю" аудио переговоров арбитров по голу Диаса

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) Ховард Уэбб разрешит "Ливерпулю" прослушать аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незасчитанным голом Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

Напомним, накануне стало известно, что "Ливерпуль" официально обратился к судейскому корпусу за аудиозаписью переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.

"Ливерпуль" решительно настроен докопаться до сути, почему забитый по всем правилам гол Диаса на 34-й минуте проигранного "красными" матча (2:1) был отменен.

До сих пор остается неясным, почему в возникшую ситуацию не вмешался Кук и не указал на ошибку Инглэнда, и указанная аудиозапись может прояснить этот и некоторые другие моменты.

Как сообщает The Telegraph, Уэбб склоняется к тому, чтобы удовлетворить запрос "Ливерпуля", даже если это может повлечь за собой публичные обсуждения и изменения существующих протоколов по взаимодействию арбитров.


Метки PGMOL, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2023 10:00

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  1. largo-winch 03.10.2023 12:21 # largo-winch
    ну так отдай, заебал

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  2. xxa 03.10.2023 11:59 # xxa
    К этим голубым судьям кое что подкрался

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  3. tigerpool 03.10.2023 11:39 # tigerpool
    - Че там, это гол или офсайд?
    - Чистый гол братан, но у нас же заговор против Ливерки, нужно отменять.

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  4. superglor 03.10.2023 11:13 # superglor
    Переговоры:
    - Да какой на*уй гол, вали их Валера
    - Ваще офигели в меньшинстве забивать

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  5. shakur 03.10.2023 10:40 # shakur
    Засчитайте хотя бы Салаху ассист в ФФ.

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  6. vals1702 03.10.2023 10:40 # vals1702
    только переигровка

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  7. butcher7777 03.10.2023 10:15 # butcher7777
    Смысл в чем всего этого, чушка? Очки никто уже не вернёт

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