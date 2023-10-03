Уэбб готов дать "Ливерпулю" аудио переговоров арбитров по голу Диаса

Глава судейского корпуса (Professional Game Match Officials Limited) Ховард Уэбб разрешит "Ливерпулю" прослушать аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незасчитанным голом Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

Напомним, накануне стало известно, что "Ливерпуль" официально обратился к судейскому корпусу за аудиозаписью переговоров рефери в поле Саймона Хупера с арбитром VAR Дарреном Инглэндом и его ассистентом Дэном Куком.



"Ливерпуль" решительно настроен докопаться до сути, почему забитый по всем правилам гол Диаса на 34-й минуте проигранного "красными" матча (2:1) был отменен.



До сих пор остается неясным, почему в возникшую ситуацию не вмешался Кук и не указал на ошибку Инглэнда, и указанная аудиозапись может прояснить этот и некоторые другие моменты.



Как сообщает The Telegraph, Уэбб склоняется к тому, чтобы удовлетворить запрос "Ливерпуля", даже если это может повлечь за собой публичные обсуждения и изменения существующих протоколов по взаимодействию арбитров.