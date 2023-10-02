"Ливерпуль" подает апелляцию на удаление Джонса против "Тоттенхэма"
"Ливерпуль" решил подать апелляцию на удаление своего полузащитника Кертиса Джонса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
Джонс был изгнан с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на 26-й минуте матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 2:1.
Изначально рефери Саймон Хупер показал Джонсу только желтую карточку за фол на полузащитнике "Тоттенхэма" Иве Биссума, но был приглашен арбитром VAR Дарреном Инглэндом к монитору и после просмотра эпизода в замедленном повторе изменил цвет карточки на красный.
Сразу после матча главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил свое несоглашение с удалением Джонса, заявив, что у Кертиса не было злого умысла, а в живую все выглядело не так страшно.
Теперь "Ливерпуль" решил выразить свое несогласие с помощью апелляции, сообщает Sky Sports. "Красные" будут настаивать, что 22-летний англичанин совершил достаточный контакт с мячом и не применял чрезмерную физическую силу.
Если апелляцию "Ливерпуля" отклонят, Джонс будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Брайтона", "Эвертона" и "Ноттингем Форест".
02.10.2023 19:00
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А надо было сломать ногу Биссума что бы так и быть согласились? Что то ливерные уже переигрывают.
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...но был приглашен арбитром VAR Дарреном Инглэндом к монитору и после просмотра эпизода в замедленном повторе изменил цвет карточки на красный.
Источник: http://fapl.ru/posts/103142/
Петух на ВАРе
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красиво миха провёл по губам плаксам зеропуковским фоткой
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Ну это вряд ли выгорит, но пусть пидары из ФА и судейского корпуса напрягаются. Лучше бы на удаление Жоты подали, первой жк и в помине не было.
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если одобрят, то значит 100% судьи тащат ливер, чистейшая кк
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Хуем по губам им поведут, это чистейшая кк.
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Эскалировали, эскалировали, да не выэскалировали...
Порадикальней действий ожидал от клуба.
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