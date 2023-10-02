"Ливерпуль" подает апелляцию на удаление Джонса против "Тоттенхэма"

Кертис Джонс "Ливерпуль" решил подать апелляцию на удаление своего полузащитника Кертиса Джонса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

Джонс был изгнан с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на 26-й минуте матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 2:1.

Изначально рефери Саймон Хупер показал Джонсу только желтую карточку за фол на полузащитнике "Тоттенхэма" Иве Биссума, но был приглашен арбитром VAR Дарреном Инглэндом к монитору и после просмотра эпизода в замедленном повторе изменил цвет карточки на красный.

Сразу после матча главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил свое несоглашение с удалением Джонса, заявив, что у Кертиса не было злого умысла, а в живую все выглядело не так страшно.

Теперь "Ливерпуль" решил выразить свое несогласие с помощью апелляции, сообщает Sky Sports. "Красные" будут настаивать, что 22-летний англичанин совершил достаточный контакт с мячом и не применял чрезмерную физическую силу.

Если апелляцию "Ливерпуля" отклонят, Джонс будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Брайтона", "Эвертона" и "Ноттингем Форест".


Метки Джонс, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 19:00

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  1. ray-black 02.10.2023 20:31 # ray-black
    А надо было сломать ногу Биссума что бы так и быть согласились? Что то ливерные уже переигрывают.

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  2. redstyle 02.10.2023 19:53 # redstyle
    ...но был приглашен арбитром VAR Дарреном Инглэндом к монитору и после просмотра эпизода в замедленном повторе изменил цвет карточки на красный.

    Источник: http://fapl.ru/posts/103142/

    Петух на ВАРе

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  3. narcot 02.10.2023 19:30 # narcot
    красиво миха провёл по губам плаксам зеропуковским фоткой

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  4. sausage 02.10.2023 19:28 # sausage
    Ну это вряд ли выгорит, но пусть пидары из ФА и судейского корпуса напрягаются. Лучше бы на удаление Жоты подали, первой жк и в помине не было.

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  5. skydreams 02.10.2023 19:21 # skydreams
    если одобрят, то значит 100% судьи тащат ливер, чистейшая кк

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  6. vagifspurs 02.10.2023 19:10 # vagifspurs
    Хуем по губам им поведут, это чистейшая кк.

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  7. shakur 02.10.2023 19:06 # shakur
    Эскалировали, эскалировали, да не выэскалировали...

    Порадикальней действий ожидал от клуба.

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