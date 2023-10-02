"Ливерпуль" подает апелляцию на удаление Джонса против "Тоттенхэма"

"Ливерпуль" решил подать апелляцию на удаление своего полузащитника Кертиса Джонса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

Джонс был изгнан с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на 26-й минуте матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 2:1.



Изначально рефери Саймон Хупер показал Джонсу только желтую карточку за фол на полузащитнике "Тоттенхэма" Иве Биссума, но был приглашен арбитром VAR Дарреном Инглэндом к монитору и после просмотра эпизода в замедленном повторе изменил цвет карточки на красный.



Сразу после матча главный тренер "красных" Юрген Клопп выразил свое несоглашение с удалением Джонса, заявив, что у Кертиса не было злого умысла, а в живую все выглядело не так страшно.



Теперь "Ливерпуль" решил выразить свое несогласие с помощью апелляции, сообщает Sky Sports. "Красные" будут настаивать, что 22-летний англичанин совершил достаточный контакт с мячом и не применял чрезмерную физическую силу.



Если апелляцию "Ливерпуля" отклонят, Джонс будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Брайтона", "Эвертона" и "Ноттингем Форест".



