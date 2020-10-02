Ван де Вен считает, что пока рано называть "Тоттенхэм" претендентом на титул

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен считает, что пока слишком рано называть "шпор" претендентом на победу в Премьер-Лиге.

Благодаря победе 2:1 над "Ливерпулем" в минувший уикенд "Тоттенхэм" оказался всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".



Болельщиков "Тоттенхэма" вдохновляют не только результаты, но и та яркая игра, которую команда демонстрирует под руководством Анге Постекоглу, а также отсутствие еврокубков. Однако Ван де Вен предпочитает не увлекаться.



"Пока рано говорить. Но надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе, а в конце станет видно".



"Пока рано говорить, являемся ли мы кандидатами на чемпионство в этом году, но мы продолжим стараться, а там станет видно".



"Мы хотим выступить как можно лучше в этом сезоне, и в конце мы увидим, как это закончится".



"Мы не боимся никакой из команд. Мы продолжим играть в свою игру, и я надеюсь, мы сможем прибавить еще больше относительно того, как мы играем сейчас", — цитирует Ван де Вена Evening Standard.