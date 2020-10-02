Ван де Вен считает, что пока рано называть "Тоттенхэм" претендентом на титул
Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен считает, что пока слишком рано называть "шпор" претендентом на победу в Премьер-Лиге.
Благодаря победе 2:1 над "Ливерпулем" в минувший уикенд "Тоттенхэм" оказался всего в одном очке позади лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".
Болельщиков "Тоттенхэма" вдохновляют не только результаты, но и та яркая игра, которую команда демонстрирует под руководством Анге Постекоглу, а также отсутствие еврокубков. Однако Ван де Вен предпочитает не увлекаться.
"Пока рано говорить. Но надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе, а в конце станет видно".
"Пока рано говорить, являемся ли мы кандидатами на чемпионство в этом году, но мы продолжим стараться, а там станет видно".
"Мы хотим выступить как можно лучше в этом сезоне, и в конце мы увидим, как это закончится".
"Мы не боимся никакой из команд. Мы продолжим играть в свою игру, и я надеюсь, мы сможем прибавить еще больше относительно того, как мы играем сейчас", — цитирует Ван де Вена Evening Standard.
02.10.2023 14:00
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№ Команда И О
1 Манчестер Сити 7 18
2 Тоттенхэм 7 17
3 Арсенал 7 17
4 Ливерпуль 7 16
Источник: http://fapl.ru/posts/103137/
Все только начинается. Впереди будет мясо
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ебать как тут квадротную щеку разорвало))) кидается на каждый коммент
не горит))))
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ты чё еблан, вы девятерых не можете дожать, чудом отскочили благодаря липовому офсайду и автоголу на последних минутах
претенденты на титул мамкины...
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какие нахуй претенденты ахаха , арсенал в прошлом году им был до 5 последних туров , в мире блять будто тотальная деменция всех ебанула, каждый год одно и то же , в 7 туре пиздеж про претендентов , ору
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