Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за заявление насчет ошибки с голом Диаса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за официальное заявление насчет ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Спустя сутки после поражения 2:1 в Лондоне "Ливерпуль" выступил с резкой критикой судейского корпуса, а также пообещал изучить "доступные варианты" для "эскалации и разрешения" возникшей ситуации.



Столь агрессивный тон не нравится Невиллу, который считает, что "Ливерпуль" должен был принять извинения судейского корпуса.



"Юрген Клопп хорошо повел себя в этой ситуации вечером после матча. Большинство футбольных фанатов сочувствует им и понимает, что это было неправильно!"



"Однако заявление "Ливерпуля" сегодня вечером — это ошибка! Они произнесли опасные фразы, говоря об изучении всех вариантов (что это означает!!!) и спортивной честности, а также это звучит расплывчато и агрессивно".



"Извините, мы облажались" — этого было достаточно, как я и сказал вчера вечером. Извинения нужно уважать и нельзя недооценивать".



"Это мгновенная реакция, которая всегда может оказаться неправильной, но я твердо уверен в своих словах", — написал Невилл в твиттере.