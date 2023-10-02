Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за заявление насчет ошибки с голом Диаса

Луис Диас Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за официальное заявление насчет ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Спустя сутки после поражения 2:1 в Лондоне "Ливерпуль" выступил с резкой критикой судейского корпуса, а также пообещал изучить "доступные варианты" для "эскалации и разрешения" возникшей ситуации.

Столь агрессивный тон не нравится Невиллу, который считает, что "Ливерпуль" должен был принять извинения судейского корпуса.

"Юрген Клопп хорошо повел себя в этой ситуации вечером после матча. Большинство футбольных фанатов сочувствует им и понимает, что это было неправильно!"

"Однако заявление "Ливерпуля" сегодня вечером — это ошибка! Они произнесли опасные фразы, говоря об изучении всех вариантов (что это означает!!!) и спортивной честности, а также это звучит расплывчато и агрессивно".

"Извините, мы облажались" — этого было достаточно, как я и сказал вчера вечером. Извинения нужно уважать и нельзя недооценивать".

"Это мгновенная реакция, которая всегда может оказаться неправильной, но я твердо уверен в своих словах", — написал Невилл в твиттере.


Метки Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1790

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Последние комментарии:




  1. liverpool-ynwa 02.10.2023 10:35 # liverpool-ynwa
    Про какие извинения он говорит? Кто извинялся-то?

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  2. asnural 02.10.2023 10:26 # asnural
    Ливерпуль прав на 100%. Надо ебать судей

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  3. gunnerlove 02.10.2023 10:11 # gunnerlove
    исхода матча это не меняет. мне даже казалось, что при игре 9 на 11 Ливерпуль был куда надежнее, чем при 10 на 11.

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  4. vals1702 02.10.2023 10:02 # vals1702
    Это делается умышленно против ЛФК не первый сезон такое бл...ство творят закупленные шейхами судейки. Отстранять пожизненно и точка...

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  5. gerrard08 02.10.2023 09:58 # gerrard08
    Все правильно сделали. Эти извиняшки которые не в первый раз нахер не всрались кому-то. Максимальное давление на этих пидоров надо оказывать, чтоб ткнуть их еблом в свое же дерьмо. А то как только кто-то из игроков и тренера говорит че то не то, то беспощадно штрафуют и банят, а так видители простите их за постоянную хуергу.

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  6. tigerpool 02.10.2023 09:46 # tigerpool
    Вот они ошиблись в первом туре в матче мю-Вулверхемптон, потом извинились и заменяли дело. Потом ошиблись с красной карточкой Макаллистеру, вот теперь опять. Ладно бы если только отмененный гол,
    но этот лысый пидр удалил Жоту незаконно, тк в первом эпизоде петух сам упал, никто его не трогал абсолютно. Эти извинений с их стороны просто для красного словца, а работа над ошибками ноль.

    Все любят АПЛ ради красивой и честной игры, а этот судейский корпус убивает АПЛ

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  7. bahosh 02.10.2023 09:30 # bahosh
    ну, оно и ежу понятно что он будет критиковать Ливерпуль. эксперт хр*нов
    я б посмотрел на него, если б 3 матча удаляли игроков МЮ. ох как бы он запел тогда)

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  8. ray-black 02.10.2023 09:17 # ray-black
    Интересно на какие "варианты" намекается в заявлении. Вообще здесь согласен с Нэвиллом. Надо вовремя остановиться, а то так можно навредить самому себе.

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  9. hammersmith 02.10.2023 09:15 # hammersmith
    Извинения нужно уважать

    Источник: http://fapl.ru/posts/103132/

    ахахахахаха

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  10. shakur 02.10.2023 09:08 # shakur
    Теперь очередь Ливерпуля критиковать.

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  11. vanich 02.10.2023 09:05 # vanich
    Хули толку от извинений если они постоянно ошибаются и потом извиняются.

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