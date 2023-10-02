Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за заявление насчет ошибки с голом Диаса
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал "Ливерпуль" за официальное заявление насчет ошибки с незасчитанным голом Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Спустя сутки после поражения 2:1 в Лондоне "Ливерпуль" выступил с резкой критикой судейского корпуса, а также пообещал изучить "доступные варианты" для "эскалации и разрешения" возникшей ситуации.
Столь агрессивный тон не нравится Невиллу, который считает, что "Ливерпуль" должен был принять извинения судейского корпуса.
"Юрген Клопп хорошо повел себя в этой ситуации вечером после матча. Большинство футбольных фанатов сочувствует им и понимает, что это было неправильно!"
"Однако заявление "Ливерпуля" сегодня вечером — это ошибка! Они произнесли опасные фразы, говоря об изучении всех вариантов (что это означает!!!) и спортивной честности, а также это звучит расплывчато и агрессивно".
"Извините, мы облажались" — этого было достаточно, как я и сказал вчера вечером. Извинения нужно уважать и нельзя недооценивать".
"Это мгновенная реакция, которая всегда может оказаться неправильной, но я твердо уверен в своих словах", — написал Невилл в твиттере.
02.10.2023 09:00
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Последние комментарии:
Про какие извинения он говорит? Кто извинялся-то?
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Ливерпуль прав на 100%. Надо ебать судей
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исхода матча это не меняет. мне даже казалось, что при игре 9 на 11 Ливерпуль был куда надежнее, чем при 10 на 11.
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Это делается умышленно против ЛФК не первый сезон такое бл...ство творят закупленные шейхами судейки. Отстранять пожизненно и точка...
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Все правильно сделали. Эти извиняшки которые не в первый раз нахер не всрались кому-то. Максимальное давление на этих пидоров надо оказывать, чтоб ткнуть их еблом в свое же дерьмо. А то как только кто-то из игроков и тренера говорит че то не то, то беспощадно штрафуют и банят, а так видители простите их за постоянную хуергу.
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Вот они ошиблись в первом туре в матче мю-Вулверхемптон, потом извинились и заменяли дело. Потом ошиблись с красной карточкой Макаллистеру, вот теперь опять. Ладно бы если только отмененный гол,
но этот лысый пидр удалил Жоту незаконно, тк в первом эпизоде петух сам упал, никто его не трогал абсолютно. Эти извинений с их стороны просто для красного словца, а работа над ошибками ноль.
Все любят АПЛ ради красивой и честной игры, а этот судейский корпус убивает АПЛ
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ну, оно и ежу понятно что он будет критиковать Ливерпуль. эксперт хр*нов
я б посмотрел на него, если б 3 матча удаляли игроков МЮ. ох как бы он запел тогда)
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Интересно на какие "варианты" намекается в заявлении. Вообще здесь согласен с Нэвиллом. Надо вовремя остановиться, а то так можно навредить самому себе.
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Извинения нужно уважать
Источник: http://fapl.ru/posts/103132/
ахахахахаха
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Теперь очередь Ливерпуля критиковать.
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Хули толку от извинений если они постоянно ошибаются и потом извиняются.
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