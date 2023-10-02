Невилл: "Тоттенхэм" — не претендент на титул"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что для него "Тоттенхэм" не выглядит претендентом на титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 2:1 над "Ливерпулем" в минувшую субботу "Тоттенхэм" оказался всего в одном очке от вершины таблицы Премьер-Лиги.



Невилл чувствует, что дела "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу идут в гору, однако Гари не видит у "шпор" достаточного запаса прочности для чемпионской гонки.



"Я не думаю, что они являются претендентами на титул. Когда смотришь, кто у них выходит со скамейки в концовке матча, то понимаешь, что они не являются претендентами на титул. Думаю, они весьма далеки от этого. Но они энергичны, и они оказались более стойкими, чем я себе представлял. Я сужу это по тому, что увидел в дерби Северного Лондона и против "Ливерпуля".



"Их дела идут хорошо. На стадионе и на поле ощущается дух. У них есть связь между тренером, игроками на поле и людьми на трибунах. Мы уже не так много говорим о руководстве "Тоттенхэма", как в предыдущие годы".



"Нет сомнений, что в "Тоттенхэме" кое-что происходит. Это не всегда так хорошо, как выглядит, и я думаю, они еще столкнулся с испытаниями на своем пути, но мне кажется, они проведут сезон лучше, чем я себе представлял", — сообщил Невилл в своем подкасте.