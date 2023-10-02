7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 2 октября, поединком "Фулхэма" и "Челси" завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" не выиграл ни одного из девяти последних лондонских дерби в Премьер-Лиге после победы над "Челси" в январе (4 ничьи, 5 поражений). Семь последних голов "дачников" в чемпионате были забиты семью разными игроками, включая все пять в этом сезоне.



"Челси" набрал пять очков в шести первых матча, и это худший старт сезона в высшем дивизионе для клуба с 1978/79, который завершился вылетом. "Синие" выиграли лишь два из 18 последних поединков Премьер-Лиги, набрав 12 очков.



"Фулхэм" выиграл свой последний матч против "Челси" — 2:1 дома в январе, но то была всего лишь их вторая победа в 32 встречах в рамках Премьер-Лиги. Все три выпадавших на понедельник поединка между "дачниками" и "синими" в Премьер-Лиге завершились вничью.



"Фулхэму" предстоит оценить состояние крайнего защитника Кенни Тете, которого беспокоит пах. Саша Лукич снова доступен, но Тосин Адарабиойо и Адама Траоре по-прежнему вне игры.



"Челси" будет лишен дисквалифицированных Мало Гюсто и Николя Джексона. Бен Чилуэлл задержится в лазарете на несколько недель, но Кэрни Чуквуэмека и Нони Мадуэке могут вернуться.