7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Фулхэм против Челси В понедельник, 2 октября, поединком "Фулхэма" и "Челси" завершится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Фулхэм" не выиграл ни одного из девяти последних лондонских дерби в Премьер-Лиге после победы над "Челси" в январе (4 ничьи, 5 поражений). Семь последних голов "дачников" в чемпионате были забиты семью разными игроками, включая все пять в этом сезоне.

"Челси" набрал пять очков в шести первых матча, и это худший старт сезона в высшем дивизионе для клуба с 1978/79, который завершился вылетом. "Синие" выиграли лишь два из 18 последних поединков Премьер-Лиги, набрав 12 очков.

"Фулхэм" выиграл свой последний матч против "Челси" — 2:1 дома в январе, но то была всего лишь их вторая победа в 32 встречах в рамках Премьер-Лиги. Все три выпадавших на понедельник поединка между "дачниками" и "синими" в Премьер-Лиге завершились вничью.

"Фулхэму" предстоит оценить состояние крайнего защитника Кенни Тете, которого беспокоит пах. Саша Лукич снова доступен, но Тосин Адарабиойо и Адама Траоре по-прежнему вне игры.

"Челси" будет лишен дисквалифицированных Мало Гюсто и Николя Джексона. Бен Чилуэлл задержится в лазарете на несколько недель, но Кэрни Чуквуэмека и Нони Мадуэке могут вернуться.


Метки анонс тура, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 498

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 02.10.2023 07:29 # liverpo0ol
    В 8к будут смотреть сегодняшний матч. 4к для полукровок и христиан.

    (ответить)

  2. bmw-e34 02.10.2023 07:26 # bmw-e34
    Матч тура для колбасников. Всем смотреть в 4К. Исход матча однозначно повлияет на судьбу каждого колбасяу.

    (ответить)

  3. liverpo0ol 02.10.2023 07:23 # liverpo0ol
    Чорли БУДЕТ на страпоне!

    (ответить)

  4. vagifspurs 02.10.2023 06:12 # vagifspurs
    Тоттенхэм БУДЕТ на троне!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: