"Арсенал" сохраняет интерес к Педру Нету

"Арсенал" сохраняет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету.

Накануне Нету сыграл важную роль в победе "Вулверхэмптона" над "Манчестер Сити" (2:1), заставив защитника соперника и своего партнера по сборной Португалии Рубена Диаша совершить автогол на 13-й минуте.



До начала седьмого тура Нету был лучшим ассистентом этого сезона Премьер-Лиги наравне с Мохамедом Салахом из "Ливерпуля" (по 4), и только Букайо Сака (19) создал голевых возможностей больше, чем Педру (18).



На самом деле, "Арсенал" имеет давний интерес к Нету, насчет которого "канониры" обращались и минувшим летом, и летом 2022, однако установленная "волками" цена за Педро казалась лондонскому клубу чрезмерной.



Daily Mirror может подтвердить, что Нету, чьи интересы представляет суперагент Жорже Мендеш, остается на радаре у "Арсенала". Прямо сейчас "канониры" лишены из-за травм Габриэля Мартинелли и Леандро Троссарда, а Габриэль Жезус находится в неважной форме после возвращения из лазарета, и это может подтолкнуть лондонцев к покупке Педру в январе.



Добавим, на "Молинью" 23-летний португалец имеет рассчитанный до 2027 года контракт, который он переподписал в марте 2022.