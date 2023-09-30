"Ливерпуль" вдевятером проиграл "Тоттенхэму" из-за автогола Матипа

Жоэль Матип "Ливерпуль" вдевятером потерпел поражение 2:1 от "Тоттенхэма", пропустив решающий гол от своего защитника Жоэля Матипа на исходе компенсированного времени.

Травмированного Бреннана Джонсона в стартовом составе "шпор" заменил Ришарлисон, и эта перестановка оказалась единственной относительно дерби с "Арсеналом".

Коди Гакпо был награжден местом в старте "красных" после своего гола против "Лестера" в Кубке Лиги посреди недели. Джо Гомес расположился справа в обороне, а Трент Александер-Арнольд начал игру в запасе.

В начале матча команды обменялись по заблокированному удару, но первый по-настоящему голевой момент возник на 13-й минуте, когда голкипер хозяев Гульельмо Викарио совершил двойной сейв после выстрелов Гакпо и Энди Робертсона с близкого расстояния.

"Ливерпуль" чуть меньше владел мячом, но атаковал интереснее, нежели соперник. Однако на 26-й минуте положение гостей осложнилось, потому что после вмешательства VAR Кертис Джонс получил красную карточку за удар Ива Биссума по лодыжке.

Получив численное преимущество, "Тоттенхэм" пошел большими силами вперед, но на 34-й минуте нарвался на быстрый выпад соперника. Диас проник в штрафную по правому краю и, несмотря на сопротивление защитника, поразил дальний угол ворот. К счастью для "шпор", система VAR зафиксировала офсайд, и гол не был засчитан.

Ответ "шпор" последовал спустя две минуты. Мэддисон сделал передачу на левый край штрафной Ришарлисону, который перевел мяч в центр на свободного Сон Хен Мина, и тот поразил пустые ворота — 1:0.

На 43-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество — гостей спасла штанга, принявшая на себя удар Ришарлисона почти с угла вратарской площади.

Однако последнее слово в первом тайме осталось за "Ливерпулем". На четвертой добавленной минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку вдоль ворот на Гакпо, который развернулся и пробил — 1:1.

Перед самым уходом в раздевалку у "красных" был еще один момент, но Мохамед Салах слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел партнера.

Вскоре после начала второго тайма во всей красе предстал Алиссон, в прыжке отразив крученый удар Мэддисона с дистанции. Спустя несколько минут голкипер гостей не позволил отличиться Сону.

"Тоттенхэм" давил в поисках победного гола. На 58-й минуте Сон с паса Мэддисона все же пробил через руки Алиссона, однако из-за офсайда у Джеймса взятие ворот не было засчитано.

На 69-й минуте "Ливерпулю" стало еще тяжелее, потому что вышедший на замену Диогу Жота схлопотал две желтые карточки подряд и оставил свою команду вдевятером.

Вдевятером "красные" окопались возле своих ворот. У "шпор" силы были уже на исходе, чтобы разорвать столь насыщенную оборону.

Казалось, гости выстоят, однако на шестой компенсированной минуте Педро Порро прострелил с правого края, а Жоэль Матип пробил по собственным воротам — 2:1.

В полных составах команды демонстрировали многообещающий и обоюдоострый футбол, поэтому удаление Джонса если не испортило, то точно изменило игру. "Ливерпуль" по-настоящему проявил свой характер, но "Тоттенхэм" был настойчив и в итоге добился своего.

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 21:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 30.09.2023 22:49 # gerrard08
    Слов конечно нет как мочат нас судья. Xyею от того, что команды не подают коллективные заявления на этих конченных ебанатов. Апл - самые премиальный продукт и такое конченное судейство, что сложно описать. Кто как хочет так и судит, абсолютно без последствий, будто ментов из рф понабрали.

    По нашей игре абсолютно горд за команду, на равных возили шпор. С -1 играли на равных, с -2 очень достойно пытались выходить в редкие контры. Все решило нелепая случайность.

    По шпорам вроде и не плохо высоко прессинговали, играли компактно и слажено, но почти нихера не могли создать с таким преимуществом.

    Юнва! Заслужили хотя бы ничейку, но лан, не проблема, едем дальше. Гакпо здоровья.

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  2. liverpo0ol 30.09.2023 22:47 # liverpo0ol
    Такой рефери и врагу не пожелаешь. Как такого допустили вообще матчи судить пизнец

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  3. turist 30.09.2023 22:40 # turist
    После этого матча подумал нах это смотреть.
    Футбол rip

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  4. hachidlo 30.09.2023 22:38 # hachidlo
    Колбасники горят аки гирлянды на ёлке, а малолетний нолайфер пытается им подсасывать. Классика фупля.

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  5. sellman 30.09.2023 22:37 # sellman
    Один раз в рот, два раза на живот! ЛГБТ-параша с победой!
    юнва, шлифовальщики

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  6. takernotagiver 30.09.2023 22:29 # takernotagiver
    Официальные извинения за говносудейство уже подъехало)

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  7. sausage 30.09.2023 22:28 # sausage
    Кстати, усугубляет всю ситуацию ещё и возможная потеря Гакпо на определённый период. У него там явно не лады с коленом, хоть и доиграл тайм.

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  8. jirrort 30.09.2023 22:24 # jirrort
    Frank Lampard will be the special guest on Monday Night Football for Chelsea vs Fulham. (@SkySportsPL) #CFC


    Боэлян,даже не думай. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ,НАХУЙ... Увольнение Поченяна станет точкой невозврата.

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  9. bratella 30.09.2023 22:23 # bratella
    Давно так обидно не было

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  10. leysan 30.09.2023 22:22 # leysan
    Судьи опять проебались с игроком защиты, от которого рисуют офсайд?

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  11. tursa 30.09.2023 22:22 # tursa
    https://twitter.com/UKGastroDr/status/1708199493471031397?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

    ну вот как я и думал, что эти извинения теперь дадут? извините отсосите, играйте дальше?

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  12. jirrort 30.09.2023 22:16 # jirrort
    Тоттенхэм просто охуенно играет,этот грек не так прост, посмотрим насколько хватит. Но справедливости ради, Челси ещё жёстче укатывал портовню на Бридже,хотя играли они в большинстве весь матч,но тогда удалось отскочить таракану. Удаления справедливые на 100%. Тупой бегунок чмобертсон ещё что-то тявкал походу всего матча, надеюсь дисциплинарный комитет обратит на это внимание. Чмоппу ооооочень повезло,что судьи АПЛ изменили подход только сейчас,иначе никаких гонок с Сити не было бы в предыдущие сезоны,там картонных в каждом втором матче бы удаляли. Радует,что АПЛ прогрессирует во всех направлениях.

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  13. godcapper 30.09.2023 22:12 # godcapper
    Парни а правда что все пенсы - хохлы, а все хохлы - пенсы?

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  14. jamievardy 30.09.2023 22:12 # jamievardy
    ТОТТЕНХЭМ КЛУБ ПИДОРАСОВ

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  15. largo-winch 30.09.2023 22:08 # largo-winch
    #SuspendSimonHooper

    Погнали

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  16. lfc-krr 30.09.2023 22:06 # lfc-krr
    https://www.youtube.com/watch?v=wdw9ZthySUE
    <3

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  17. lfc-krr 30.09.2023 22:03 # lfc-krr
    Тут сравнивают судейство с Эвребе.. Но сейчас, cyка, есть ВАР, где можно любой момент под микроскопом изучить.. То есть отмазок, для 5 судей на матче уже просто не осталось..
    В этом сезоне уже было, что чекали оффсайд несколько минут. В этом матче, сколько проверяли оффсайд? По моему и минуты не прошло.

    Все, проехали. YNWA

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  18. gucman 30.09.2023 22:03 # gucman
    Лyзepxyйцы, че с е6алом, черти?)

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  19. apl-nash 30.09.2023 22:02 # apl-nash
    Не унываем, красные братья, идём вперёд с гордо поднятой головой. Всё, что не убивает, делает нас сильнее!
    P.S. Судьи пусть горят в аду с таким судейством.

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  20. wilegend 30.09.2023 22:02 # wilegend
    разве у Диаса был офсайд?

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