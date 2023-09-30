"Ливерпуль" вдевятером проиграл "Тоттенхэму" из-за автогола Матипа

"Ливерпуль" вдевятером потерпел поражение 2:1 от "Тоттенхэма", пропустив решающий гол от своего защитника Жоэля Матипа на исходе компенсированного времени.

Травмированного Бреннана Джонсона в стартовом составе "шпор" заменил Ришарлисон, и эта перестановка оказалась единственной относительно дерби с "Арсеналом".



Коди Гакпо был награжден местом в старте "красных" после своего гола против "Лестера" в Кубке Лиги посреди недели. Джо Гомес расположился справа в обороне, а Трент Александер-Арнольд начал игру в запасе.



В начале матча команды обменялись по заблокированному удару, но первый по-настоящему голевой момент возник на 13-й минуте, когда голкипер хозяев Гульельмо Викарио совершил двойной сейв после выстрелов Гакпо и Энди Робертсона с близкого расстояния.



"Ливерпуль" чуть меньше владел мячом, но атаковал интереснее, нежели соперник. Однако на 26-й минуте положение гостей осложнилось, потому что после вмешательства VAR Кертис Джонс получил красную карточку за удар Ива Биссума по лодыжке.



Получив численное преимущество, "Тоттенхэм" пошел большими силами вперед, но на 34-й минуте нарвался на быстрый выпад соперника. Диас проник в штрафную по правому краю и, несмотря на сопротивление защитника, поразил дальний угол ворот. К счастью для "шпор", система VAR зафиксировала офсайд, и гол не был засчитан.



Ответ "шпор" последовал спустя две минуты. Мэддисон сделал передачу на левый край штрафной Ришарлисону, который перевел мяч в центр на свободного Сон Хен Мина, и тот поразил пустые ворота — 1:0.



На 43-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество — гостей спасла штанга, принявшая на себя удар Ришарлисона почти с угла вратарской площади.



Однако последнее слово в первом тайме осталось за "Ливерпулем". На четвертой добавленной минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку вдоль ворот на Гакпо, который развернулся и пробил — 1:1.



Перед самым уходом в раздевалку у "красных" был еще один момент, но Мохамед Салах слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел партнера.



Вскоре после начала второго тайма во всей красе предстал Алиссон, в прыжке отразив крученый удар Мэддисона с дистанции. Спустя несколько минут голкипер гостей не позволил отличиться Сону.



"Тоттенхэм" давил в поисках победного гола. На 58-й минуте Сон с паса Мэддисона все же пробил через руки Алиссона, однако из-за офсайда у Джеймса взятие ворот не было засчитано.



На 69-й минуте "Ливерпулю" стало еще тяжелее, потому что вышедший на замену Диогу Жота схлопотал две желтые карточки подряд и оставил свою команду вдевятером.



Вдевятером "красные" окопались возле своих ворот. У "шпор" силы были уже на исходе, чтобы разорвать столь насыщенную оборону.



Казалось, гости выстоят, однако на шестой компенсированной минуте Педро Порро прострелил с правого края, а Жоэль Матип пробил по собственным воротам — 2:1.



В полных составах команды демонстрировали многообещающий и обоюдоострый футбол, поэтому удаление Джонса если не испортило, то точно изменило игру. "Ливерпуль" по-настоящему проявил свой характер, но "Тоттенхэм" был настойчив и в итоге добился своего.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче