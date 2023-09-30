"Ливерпуль" вдевятером проиграл "Тоттенхэму" из-за автогола Матипа
"Ливерпуль" вдевятером потерпел поражение 2:1 от "Тоттенхэма", пропустив решающий гол от своего защитника Жоэля Матипа на исходе компенсированного времени.
Травмированного Бреннана Джонсона в стартовом составе "шпор" заменил Ришарлисон, и эта перестановка оказалась единственной относительно дерби с "Арсеналом".
Коди Гакпо был награжден местом в старте "красных" после своего гола против "Лестера" в Кубке Лиги посреди недели. Джо Гомес расположился справа в обороне, а Трент Александер-Арнольд начал игру в запасе.
В начале матча команды обменялись по заблокированному удару, но первый по-настоящему голевой момент возник на 13-й минуте, когда голкипер хозяев Гульельмо Викарио совершил двойной сейв после выстрелов Гакпо и Энди Робертсона с близкого расстояния.
"Ливерпуль" чуть меньше владел мячом, но атаковал интереснее, нежели соперник. Однако на 26-й минуте положение гостей осложнилось, потому что после вмешательства VAR Кертис Джонс получил красную карточку за удар Ива Биссума по лодыжке.
Получив численное преимущество, "Тоттенхэм" пошел большими силами вперед, но на 34-й минуте нарвался на быстрый выпад соперника. Диас проник в штрафную по правому краю и, несмотря на сопротивление защитника, поразил дальний угол ворот. К счастью для "шпор", система VAR зафиксировала офсайд, и гол не был засчитан.
Ответ "шпор" последовал спустя две минуты. Мэддисон сделал передачу на левый край штрафной Ришарлисону, который перевел мяч в центр на свободного Сон Хен Мина, и тот поразил пустые ворота — 1:0.
На 43-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество — гостей спасла штанга, принявшая на себя удар Ришарлисона почти с угла вратарской площади.
Однако последнее слово в первом тайме осталось за "Ливерпулем". На четвертой добавленной минуте Виргил Ван Дейк сделал скидку вдоль ворот на Гакпо, который развернулся и пробил — 1:1.
Перед самым уходом в раздевалку у "красных" был еще один момент, но Мохамед Салах слегка не поспел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел партнера.
Вскоре после начала второго тайма во всей красе предстал Алиссон, в прыжке отразив крученый удар Мэддисона с дистанции. Спустя несколько минут голкипер гостей не позволил отличиться Сону.
"Тоттенхэм" давил в поисках победного гола. На 58-й минуте Сон с паса Мэддисона все же пробил через руки Алиссона, однако из-за офсайда у Джеймса взятие ворот не было засчитано.
На 69-й минуте "Ливерпулю" стало еще тяжелее, потому что вышедший на замену Диогу Жота схлопотал две желтые карточки подряд и оставил свою команду вдевятером.
Вдевятером "красные" окопались возле своих ворот. У "шпор" силы были уже на исходе, чтобы разорвать столь насыщенную оборону.
Казалось, гости выстоят, однако на шестой компенсированной минуте Педро Порро прострелил с правого края, а Жоэль Матип пробил по собственным воротам — 2:1.
В полных составах команды демонстрировали многообещающий и обоюдоострый футбол, поэтому удаление Джонса если не испортило, то точно изменило игру. "Ливерпуль" по-настоящему проявил свой характер, но "Тоттенхэм" был настойчив и в итоге добился своего.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
30.09.2023 21:35
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Последние комментарии:
Слов конечно нет как мочат нас судья. Xyею от того, что команды не подают коллективные заявления на этих конченных ебанатов. Апл - самые премиальный продукт и такое конченное судейство, что сложно описать. Кто как хочет так и судит, абсолютно без последствий, будто ментов из рф понабрали.
По нашей игре абсолютно горд за команду, на равных возили шпор. С -1 играли на равных, с -2 очень достойно пытались выходить в редкие контры. Все решило нелепая случайность.
По шпорам вроде и не плохо высоко прессинговали, играли компактно и слажено, но почти нихера не могли создать с таким преимуществом.
Юнва! Заслужили хотя бы ничейку, но лан, не проблема, едем дальше. Гакпо здоровья.
(ответить)
Такой рефери и врагу не пожелаешь. Как такого допустили вообще матчи судить пизнец
(ответить)
После этого матча подумал нах это смотреть.
Футбол rip
(ответить)
Колбасники горят аки гирлянды на ёлке, а малолетний нолайфер пытается им подсасывать. Классика фупля.
(ответить)
Один раз в рот, два раза на живот! ЛГБТ-параша с победой!
юнва, шлифовальщики
(ответить)
Официальные извинения за говносудейство уже подъехало)
(ответить)
Кстати, усугубляет всю ситуацию ещё и возможная потеря Гакпо на определённый период. У него там явно не лады с коленом, хоть и доиграл тайм.
(ответить)
Frank Lampard will be the special guest on Monday Night Football for Chelsea vs Fulham. (@SkySportsPL) #CFC
Боэлян,даже не думай. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ,НАХУЙ... Увольнение Поченяна станет точкой невозврата.
(ответить)
Давно так обидно не было
(ответить)
Судьи опять проебались с игроком защиты, от которого рисуют офсайд?
(ответить)
https://twitter.com/UKGastroDr/status/1708199493471031397?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
ну вот как я и думал, что эти извинения теперь дадут? извините отсосите, играйте дальше?
(ответить)
Тоттенхэм просто охуенно играет,этот грек не так прост, посмотрим насколько хватит. Но справедливости ради, Челси ещё жёстче укатывал портовню на Бридже,хотя играли они в большинстве весь матч,но тогда удалось отскочить таракану. Удаления справедливые на 100%. Тупой бегунок чмобертсон ещё что-то тявкал походу всего матча, надеюсь дисциплинарный комитет обратит на это внимание. Чмоппу ооооочень повезло,что судьи АПЛ изменили подход только сейчас,иначе никаких гонок с Сити не было бы в предыдущие сезоны,там картонных в каждом втором матче бы удаляли. Радует,что АПЛ прогрессирует во всех направлениях.
(ответить)
Парни а правда что все пенсы - хохлы, а все хохлы - пенсы?
(ответить)
ТОТТЕНХЭМ КЛУБ ПИДОРАСОВ
(ответить)
#SuspendSimonHooper
Погнали
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=wdw9ZthySUE
<3
(ответить)
Тут сравнивают судейство с Эвребе.. Но сейчас, cyка, есть ВАР, где можно любой момент под микроскопом изучить.. То есть отмазок, для 5 судей на матче уже просто не осталось..
В этом сезоне уже было, что чекали оффсайд несколько минут. В этом матче, сколько проверяли оффсайд? По моему и минуты не прошло.
Все, проехали. YNWA
(ответить)
Лyзepxyйцы, че с е6алом, черти?)
(ответить)
Не унываем, красные братья, идём вперёд с гордо поднятой головой. Всё, что не убивает, делает нас сильнее!
P.S. Судьи пусть горят в аду с таким судейством.
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разве у Диаса был офсайд?
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