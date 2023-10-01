Клопп отреагировал на признание судейским корпусом ошибки

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на признание судейским корпусом ошибки в случае с отмененным голом нападающего Луиса Диаса против "Тоттенхэма".

После вырванной "Тоттенхэмом" победы 2:1 над "Ливерпулем" судейский корпус признал, что офсайда в эпизоде с отмененным голом Диаса в первом тайме на самом деле не было.

Похожим образом судейский корпус извинялся, когда система VAR не заметила явный фол голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в матче против "Вулверхэмптона" в августе, но Клоппу от этого ничуть не легче.

"Кому это поможет? У нас с вами была похожая ситуация в матче с "Манчестер Юнайтед". Разве "Вулверхэмптону" начислили очки за это?"

"Нам не начислят очков за это. Когда VAR появилась, все мы думали, что это сделает жизнь проще".

"Это решение было принято по-настоящему быстро. Оно изменило ход матча", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Также Клопп выразил свое несогласие с удалением полузащитника Кертиса Джонса за грубую игру против Ива Бисссума.

"Кертис наступил на мяч и перешагнул его. Это не грубый отбор. В замедленном повторе это выглядит пр-другому. Он наступил на край мяча и перешагнул через него. Ему не повезло", — добавил Клопп.


Метки VAR, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2023 00:05

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  1. turist 01.10.2023 00:27 # turist
    Да что тут говорить, все всё сами видели

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  2. edgarkuznetsov 01.10.2023 00:26 # edgarkuznetsov
    Ну да, не грубый , прямой ногой. Сфолили бы на игроке так Ливера говорил бы обратное.
    Вообще вся тактика Ливера строилась на срывании атак любым путем, из-за этого у Тоттенхэма ломалась игра, эти фолы потенциальные голы Шпор, не фолили бы-пропустили бы намного больше.

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