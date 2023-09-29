"Вест Хэм" впустую потратил многие тысячи фунтов на Лингарда
"Вест Хэм" впустую потратил многие тысячи фунтов на вингера Джесси Лингарда, который в итоге отверг возможность вернуться в лондонский клуб.
На прошлой неделе "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии объявил, что 30-летний Лингард будет в течение месяца тренироваться с командой Стивена Джеррарда.
Как сообщает Daily Mail, "Аль-Иттифак" предложит Лингарду контракт с зарплатой в 330,000 фунтов в неделю, если Джесси подтвердит свои физические кондиции.
Перед тем, как уехать в Саудовскую Аравию, Лингард на протяжении примерно шести недель тренировался с "Вест Хэмом", где он с большим успехом провел вторую половину сезона 2020/21 на правах аренды.
В течение всего этого срока "Вест Хэм" оплачивал Лингарду отель, а также организовал Джесси транспорт, потому что сам футболист был на полгода лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянение.
"Вест Хэм" распахнул перед Лингардом двери своей тренировочной базы и позволил заниматься с первой командой. "Молотобойцы" были реально готовы подписать Джесси, когда тот наберет форму, однако все эти усилия пошли насмарку, когда воспитанника "Юнайтед" поманили большими деньгами саудиты.
29.09.2023 13:00
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Как сообщает Daily Mail, "Аль-Иттифак" предложит Лингарду контракт с зарплатой в 330,000 фунтов в неделю
Источник: http://fapl.ru/posts/103075/
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Крысеныш
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