Антони дал показания полиции

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони посетил полицейский участок и дал свои показания насчет выдвинутых в его адрес обвинений.

Напомним, инфлюенсер и диджей Габриэла Каваллин обвиняет Антони, своего бывшего бойфренда, в домашнем насилии, причем совершенные футболистом преступления, как она утверждает, имели место и в Бразилии, и в Англии.

Получив отгул на неопределенное время от "Юнайтед", 23-летний Антони первым делом улетел в Бразилию, но на этой неделе вернулся в Англию.

Как сообщает The Sun, Антони вызвался добровольно явиться на встречу с полицией Большого Манчестера, не дожидаясь приглашения.

Во время продлившейся пять часов встречи — или, скорее, допроса — Антони отверг обвинения Каваллин и пообещал передать полиции свой телефон с доказательствами.

Ожидается, что на следующей неделе в Англию прилетит и сама Каваллин, чтобы рассказать следователям свою версию событий.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 11:00

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