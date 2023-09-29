Антони дал показания полиции
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони посетил полицейский участок и дал свои показания насчет выдвинутых в его адрес обвинений.
Напомним, инфлюенсер и диджей Габриэла Каваллин обвиняет Антони, своего бывшего бойфренда, в домашнем насилии, причем совершенные футболистом преступления, как она утверждает, имели место и в Бразилии, и в Англии.
Получив отгул на неопределенное время от "Юнайтед", 23-летний Антони первым делом улетел в Бразилию, но на этой неделе вернулся в Англию.
Как сообщает The Sun, Антони вызвался добровольно явиться на встречу с полицией Большого Манчестера, не дожидаясь приглашения.
Во время продлившейся пять часов встречи — или, скорее, допроса — Антони отверг обвинения Каваллин и пообещал передать полиции свой телефон с доказательствами.
Ожидается, что на следующей неделе в Англию прилетит и сама Каваллин, чтобы рассказать следователям свою версию событий.
29.09.2023 11:00
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