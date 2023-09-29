"Астон Вилла" хочет расторгнуть контракт с Castore

Форма Астон Виллы "Астон Вилла" хочет расторгнуть контракт со своим техническим спонсором Castore.

Новая форма "Виллы" от Castore на сезон 2023/24 оказалась чрезвычайно неудобной для игроков — футболка быстро намокает, прилипает к телу и становится тяжелой.

А комплект домашней формы и вовсе приобретает более темный оттенок от пота, из-за чего складывается впечатление, словно футболисты играют в мокрых футболках.

После многочисленных жалоб игроков своих мужской и женской команд "Вилла" предъявила претензии Castore, и сейчас стороны договариваются о досрочном прекращении своего контракта.

Это сотрудничество, вероятно, будет прекращено только в конце сезона, однако Castore надеется найти временное решение проблемы с формой уже к этому уикенду, сообщает The Telegraph.

Как раз в этот уикенд женская команда "Виллы" начинает сезон Женской Суперлиги домашним матчем против "Манчестер Юнайтед". Бирмингемские девушки "испытывают боязнь" от перспективы сыграть в неудобных футболках.

Добавим, Castore также является техническим спонсором "Ньюкасла" и "Вулверхэмптона", но ни у той, ни у другой команды такой проблемы нет. При этом уже со следующего сезона "сороки" переходят на Adidas.


Метки Castore, Астон Вилла, спонсоры, форма

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2023 08:00

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