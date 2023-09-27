Почеттино рассказал, как пытается придать Мудрику уверенности

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вселить уверенность в вингера Михаила Мудрика.

Мудрик до сих пор не забил ни одного гола за "Челси" после своего дорогостоящего перехода из "Шахтера" в январе, и Почеттино чувствует, что у Михаила есть явные проблемы с уверенностью в себе.



Почеттино пытается это исправить с помощью "челленджа" на тренировках, но пока 22-летний украинец еще ни разу не победил своего наставника, повесившего бутсы на гвоздь 17 лет назад.



"Проблема насчет уверенности в том, что ее нельзя купить в супермаркете".



"Чтобы обрести уверенность, требуется время. Вы знаете, как это работает в мозгах. Нужно мало-помалу создавать ситуации, которые обеспечат доверие, уверенность и веру".



"Приведу один пример. Мне нравится устраивать с Мудриком "челлендж" по попаданию в каркас ворот из-за пределов штрафной. Он мне сказал: "Нет, я больше не буду с тобой состязаться, потому что ты всегда побеждаешь".



"Я ответил: "Да, потому что у меня есть вера — я очень хорошо чувствую баланс между верой и мастерством, потому что мне 50 лет, а ты все еще молод". Сегодня был первый раз, когда мы завершили "челлендж" вничью".



"Постепенно ты начинаешь верить в себя, начинаешь верить в свое мастерство, потому что иначе это плохой баланс между верой и мастерством. Это становится сложно".



"Ты работаешь над психологией игроков и вселяешь в игроков уверенность, чтобы касаться мяча и забивать. Это лишь небольшой пример", — цитирует Почеттино talkSPORT.