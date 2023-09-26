Почеттино нравится, когда владельцы "Челси" приходят в раздевалку

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что ему нравится, когда владельцы клуба приходят в раздевалку первой команды.

Когда Почеттино только возглавил "Челси", то первым делом сказал, что владельцы клуба не будут вмешиваться в его работу и смогут посещать раздевалку только с его согласия.



Однако накануне издание The Telegraph сообщило, что совладелец "Челси" Бехдад Эгбали посещает раздевалку практически после каждого домашнего матча, на котором присутствует.



Выступая перед прессой во вторник, Почеттино объяснил эту ситуацию. По словам Маурисио, общение с владельцами в раздевалке действительно является регулярным, но проходит налегке, поэтому он не видит в этом проблемы.



"Мне нравятся, когда приходят владельцы. Всю свою карьеру — в "Эспаньоле", "Саутгемптоне", "Тоттенхэме" и ПСЖ — я считал хорошей вещью, когда владелец приходит в раздевалку".



"Самое важное, каким образом они обращаются к игрокам. Если они делают это хорошо и корректно, то мы их очень приветствуем".



"После моей пресс-конференции в воскресенье они зашли и пообщались с нами, как обычно. Они также делали это после "Ливерпуля", "Лутона" и "Ноттингем Форест".



"Пришли Пол (Уинстенли) и Лоуренс (Стюарт), Бехдад, иногда приходит Тодд (Бели). Они делятся своими мыслями, и мы всегда обсуждаем игру после моего общения с медиа".



"Я не вижу в этом ничего плохого. Для меня это всегда хорошо, если они делятся своим мнением с нами и здороваются с игроками. Если они приходят произнести речь или вроде того, то это, конечно, может быть по-другому".



"Но то, как это делают они, мы очень приветствуем. Они владеют клубом, поэтому я думаю, они могут делать, что пожелают".



"Думаю, они ведут себя очень хорошо, поэтому мы так рады, что они приходят и проводят с нами время — когда мы побеждаем в матче, а также когда мы не побеждаем и расстроены", — цитирует Почеттино Sky Sports.