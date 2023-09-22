"Брайтон" стартовал в Лиге Европы с поражения, "Вест Хэм" — с победы

Вслед за "Ливерпулем", "Брайтон" и "Вест Хэм" тоже взяли старт на групповом этапе Лиги Европы.

Для "Брайтона" первый гол вышел комом. "Чайки" дважды сравнивали счет благодаря пенальти Жоау Педро, но в итоге потерпели домашнее поражение 2:3 от АЕКа.



Для "Вест Хэма" это оказался более приятный вечером, потому что "молотобойцы", пропустив первыми, в итоге одержали победу 3:1 над "Бачка-Топола". Мохаммед Кудус забил свой дебютный гол за клуб, а Джеймс Уорд-Проуз отдал две результативные передачи.



В своем следующем матче в Лиге Европы "Брайтон" отправится к "Марселю", а "Вест Хэм" навестит "Фрайбург". Обе игры запланированы на 5 октября.



"Брайтон" (Англия) — АЕК (Греция) — 2:3 (1:2)



Голы: Педро 30 (пен), 67 (пен) — Сидибе 11, Гачинович 40, Понсе 84.



"Брайтон": Стил, Милнер (Лэмпти 55), Ван Хекке, Игорь, Эступиньян, Марч, Гилмор (Буонанотте 86), Митома (Адингра 86), Гросс, Фати, Педро (Уэлбек 82).



"Вест Хэм" (Англия) — "Бачка-Топола" (Сербия) — 3:1 (0:0)



Голы: Петрович 66 (авт), Кудус 70, Соучек 82 — Станич 47.



"Вест Хэм": Фабиански, Керер, Мавропанос, Огбонна, Крессуэлл (Палмери 45), Уорд-Проуз, Пакета (Корне 86), Форнальс (Антонио 61), Бенрахма, Кудус, Ингс (Соучек 77).