Кейн хочет победить МЮ в доминирующей манере

Нападающий "Баварии" Харри Кейн заявил, что хочет одержать победу над "Манчестер Юнайтед" в доминирующей манере.

Проиграв три из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, в среду вечером "Юнайтед" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов.



30-летний Кейн с опаской относится к команде, в которую он мог перейти, но в то же время рассчитывает на убедительную победу.



"Я не знаю, идеальное ли это время (чтобы сыграть против МЮ), потому что команды, которые переживают сложный период, могут захотеть громко реабилитироваться, но мы, конечно, должны использовать обстоятельства для своей выгоды".



"Нам нужна большая уверенность в себе. Мы играем дома перед своими фанатами. Важно начать матч первым номером и постараться по-настоящему подвергнуть соперника давления. В целом мы хотим постараться доминировать в матче", — цитирует Кейна The Guardian.