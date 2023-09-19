"Сити" одержал победу над "Црвеной Звездой"

Проиграв первый тайм, "Манчестер Сити" без труда нашел способ одержать победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" — 3:1.

По сравнению с победой 1:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "горожан" влились Натан Аке, Серхио Гомес и Матеуш Нунеш, заменив Йошко Гвардиола, Мануэля Аканджи и Жереми Доку.



Матч начался при подавляющем преимуществе хозяев, однако гости достойно держались. Особенно хорош был израильский голкипер сербской команды Омри Глазер, отразивший удары Родри и Хулиана Альвареса.



На 25-й минуте даже Глазер был бессилен спасти "Црвену Звезду", однако удар Эрлинга Холанда головой пришелся в перекладину.



Спустя четыре минуты головой пробил Аке, однако Глазер в прыжке потащил мяч.



"Сити" создавал момент за моментом, но Глазер был превосходен. А на последней минуте первого тайма Осман Букари убежал один на один по центру и открыл счет — 0:1.



Однако во втором тайме "горожанам" потребовалось чуть более минуты, чтобы сравнять счет. Альварес проскочил мимо голкипера и с края вратарской закатил мяч в цель — 1:1.



На 53-й минуте ворвавшийся в штрафную Кайл Уолкер сыграл в стенку с защитником гостей и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 60-й минуте хозяева повели в счете. Играя на выходе кулаком при подаче штрафного, Глазер промахнулся мимо мяча, и тот залетел в ворота — 2:1.



"Сити" продолжал наседать, и на 73-й минуте все стало окончательно ясно. Родри принял мяч за пределами штрафной, зашел внутрь площадки и нанес обводящий удар в угол ворот — 3:1.



На трех голах "горожане" успокоились, да и многочисленные замены в концовке сделали игру достаточно рваной.



Счет 0:1 после первого тайма выглядел совершенно неожиданным и нелогичным, однако "Сити" не составило труда восстановить справедливость.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 3:1 (0:1)



Голы: Альварес 47, 60, Родри 73 — Букари 45.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш (Льюис 83), Аке, Гомес (Аканджи 58), Родри (Филлипс 83), Силва (Доку 44), Нунеш, Фоден (Бобб 83), Альварес, Холанд.



"Црвена Звезда": Глазер, Миялович, Драгович, Джига, Родич, Стаменич, Хван (Кангва 83), Иванич (Олайинка 68), Букари (Дегенек 83), Митрович (Лучич 78), Ндиайе (Крассо 68).



Предупреждения: Родри, Диаш — Родич, Стаменич.