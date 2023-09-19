"Сити" одержал победу над "Црвеной Звездой"

Манчестер Сити Проиграв первый тайм, "Манчестер Сити" без труда нашел способ одержать победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" — 3:1.

По сравнению с победой 1:3 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "горожан" влились Натан Аке, Серхио Гомес и Матеуш Нунеш, заменив Йошко Гвардиола, Мануэля Аканджи и Жереми Доку.

Матч начался при подавляющем преимуществе хозяев, однако гости достойно держались. Особенно хорош был израильский голкипер сербской команды Омри Глазер, отразивший удары Родри и Хулиана Альвареса.

На 25-й минуте даже Глазер был бессилен спасти "Црвену Звезду", однако удар Эрлинга Холанда головой пришелся в перекладину.

Спустя четыре минуты головой пробил Аке, однако Глазер в прыжке потащил мяч.

"Сити" создавал момент за моментом, но Глазер был превосходен. А на последней минуте первого тайма Осман Букари убежал один на один по центру и открыл счет — 0:1.

Однако во втором тайме "горожанам" потребовалось чуть более минуты, чтобы сравнять счет. Альварес проскочил мимо голкипера и с края вратарской закатил мяч в цель — 1:1.

На 53-й минуте ворвавшийся в штрафную Кайл Уолкер сыграл в стенку с защитником гостей и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

На 60-й минуте хозяева повели в счете. Играя на выходе кулаком при подаче штрафного, Глазер промахнулся мимо мяча, и тот залетел в ворота — 2:1.

"Сити" продолжал наседать, и на 73-й минуте все стало окончательно ясно. Родри принял мяч за пределами штрафной, зашел внутрь площадки и нанес обводящий удар в угол ворот — 3:1.

На трех голах "горожане" успокоились, да и многочисленные замены в концовке сделали игру достаточно рваной.

Счет 0:1 после первого тайма выглядел совершенно неожиданным и нелогичным, однако "Сити" не составило труда восстановить справедливость.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 3:1 (0:1)

Голы: Альварес 47, 60, Родри 73 — Букари 45.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш (Льюис 83), Аке, Гомес (Аканджи 58), Родри (Филлипс 83), Силва (Доку 44), Нунеш, Фоден (Бобб 83), Альварес, Холанд.

"Црвена Звезда": Глазер, Миялович, Драгович, Джига, Родич, Стаменич, Хван (Кангва 83), Иванич (Олайинка 68), Букари (Дегенек 83), Митрович (Лучич 78), Ндиайе (Крассо 68).

Предупреждения: Родри, Диаш — Родич, Стаменич.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2023 23:55

Количество просмотров Просмотров: 363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 20.09.2023 00:08 # sausage
    Только недавно поржал на то, что Антонио всё знает про Ливерпуль и желание Салаха, а он оказывается ещё один перл выдал:
    «Предполагаю, в этом сезоне мы по итогу будем выше «Ливерпуля». Я смотрел их игру против «Вулверхэмптона», она была до нашего матча, и «волки» могли удержать победу!"
    )))

    (ответить)

  2. kukuruzko 20.09.2023 00:03 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. pepguardiola 19.09.2023 23:58 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. takernotagiver 19.09.2023 23:57 # takernotagiver
    Охренеть. Вратарь Лацио забил гол)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: