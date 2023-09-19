Антонио: "Знаю это как факт, что Салах был готов уйти"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заявил, что его визави из "Ливерпуля" Мохамед Салах был готов отправиться в Саудовскую Аравию минувшим летом.

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" отказался продать Салаха в "Аль-Иттихад" за 150 миллионов фунтов.



Саудовский клуб был готов улучшить свое предложение, однако "Ливерпуль" дал ясно понять, что сделки не будет. Антонио же считает, что этот трансфер имел смысл во всех отношениях.



"Он не отказывался от этого, ни за что. "Красные" посадили его под замок и сказали: "Ты никуда не уйдешь". Он совершенно не пытался остановить это. Правды ради, он не стал поднимать шумиху и позволил им делать то, что они делали. Но я знаю это как факт, что он был готов уйти".



"Чего еще он можешь сделать в "Ливерпуле"? Он уже всего достиг. То была отличная возможность для него, он мусульманин, так что его трансфер напрашивался. К нему не было никакого негатива из-за того, что он не перешел. Я понимаю, что у него есть контракт, которому он и остался верен".



"Если он еще раз выиграет Премьер-Лигу, что это будет означать? Просто очередной трофей. Этим он особо ничего не добавит. Он достиг с "Ливерпулем" уже всего, чего мог. Мусульманин мог отправиться в мусульманскую страну, а "Ливерпуль" — получить 215 миллионов фунтов за 31-летнего. Я просто нахожу это совершенным безумием, что они не согласились".



"Позвольте я спрошу: за что, как вы думаете, "Ливерпуль" играет в этом году? Даже если бы вы не могли заменить его, давайте просто спишем этот сезон", — сообщил Антонио BBC.