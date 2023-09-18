Невилл считает, что Глэйзеры виноваты в поражении МЮ от "Брайтона"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры виноваты в поражении "Брайтона".

В субботу "Юнайтед" уступил на своем поле "Брайтону" со счетом 1:3, и Невилл считает, что "чайки" вчистую переиграли "красных дьяволов". Гари находит этот результат следствием того, насколько бестолково Глэйзеры упраляют своим клубом.



"Я только что вернулся с "Олд Траффорд", и перед матчем ты всегда должен быть оптимистичен, но тревожнее всего то, что увиденное не стало сюрпризом. Эту группу игроков нельзя обвинить в том, что они недостаточно старались или не были заинтересованы. Они были уверенно переиграны соперником, который был хорошо обучен и знал, что делает. Все просто..."



"О, и да — Глэйзеры несут за это ответственность. Так это устроено. Если ты владелец бизнеса, ты отвечаешь за все хорошее и все плохое! Они унаследовали лучшее во всех аспектах. Они дали клубу 10 лет посредственности на поле и за его пределами. Они установили по всему клубу культуру жадности, плохой дисциплины, нерешительности и неопределенности. Было бы лучше всего, если бы они ускорились и продали клуб, позволив решить хотя бы проблемы за пределами поля, исправить тон и культуру".



"Футбол изменчив, поэтому результаты на поле могут быть хаотичными и цикличными, но если у вас порядок за пределами поля, включая лидерство и задаваемое владельцами направление, это дает вам больше шансов достичь успеха", — сообщил Невилл Sky Sports.