Гвардиола признался, что Доку превзошел его ожидания

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что вингер Жереми Доку превзошел его ожидания в матче против "Вест Хэма".

В минувшую субботу Доку появился в стартовом составе "Сити" впервые после своего перехода из "Ренна" за 55 миллионов фунтов. 21-летний бельгиец получил свой шанс благодаря травме Джека Грилиша.



Доку отличился уже на первой минуте второго тайма, и его гол положил начало "камбэку" "горожан". После победы со счетом 1:3 Гвардиола очень лестно отозвался насчет игры Жереми, который до этого лишь вышел на концовку матча против "Фулхэма".



"Признаюсь честно, я не ожидал, что в своем втором матче он сыграет так, как сыграл!"



"В его первом матче у меня было ощущение, что он слегка застенчив в своей игре. Когда ты покупаешь молодого игрока вроде него на четыре-пять лет, ты должен быть терпелив. Мы не можем ожидать чересчур многого".



"В том первом матче против "Фулхэма" он сыграл так себе. Но он только пришел и два-три дня тренировался с командой, которая сделала требл".



"Но в этот раз — нет. В этот раз было гораздо лучше. Это позитив, и он должен извлечь урок. Каждый игрок должен быть собой", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.