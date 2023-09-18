МЮ не смог узнать об обвинениях в адрес Антони перед его трансфером

"Манчестер Юнайтед" не удалось узнать, что у Антони существуют проблемы с законом до того, как приобрести бразильского вингера у "Аякса".

В августе 2022 "Юнайтед" купил Антони за 86 миллионов фунтов. Естественно, как и полагается для столь крупного трансфера, предварительно "красные дьяволы" тщательно изучили игрока, включая его профессиональные и личные качества.



С тех пор Антони так и не смог заиграть в "Юнайтед", а ранее в сентябре клуб и вовсе дал 23-летнему бразильцу отгул на неопределенное время, чтобы разобраться с выдвинутыми обвинениями насчет применения насилия к трем девушкам.



Одной из этих трех девушек является студентка юридического факультета Райсса Де Фрейтас, которая утверждает, что Антони со своей знакомой побили ее в салоне автомобиля после ночного клуба в Бразилии.



Как удалось выяснить The Telegraph, Де Фрейтас обратилась за помощью в больницу и сразу же написала заявление на Антони в гражданской полиции Сан-Паулу. Это случилось в мае 2022 — за три месяца до трансфера игрока из "Аякса" в "Юнайтед".



Если бы "Юнайтед" более тщательно проделал подготовительную работу перед заключением сделки, узнал бы о проблемах Антони с законом и придал бы этому должное значение, то "дьяволам", возможно, удалось бы избежать того, что рискует стать одной из самых грандиозных трансферных ошибок в истории клуба с "Олд Траффорд".



Издание отмечает, что о заявлении Де Фрейтас было известно очень узкому кругу лиц — включая, конечно, самого Антони и его представителей, которые скрыли это от главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, у которого вингер два сезона отыграл в Амстердаме.