Лебеф — Лэмпарду: "Убирайся!"

Фрэнк Лэмпард Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф посоветовал временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду немедленно покинуть клуб.

Накануне "Челси" потерпел свое пятое подряд поражение после возвращения Лэмпарда, уступив дома "Брентфорду" со счетом 0:2.

Лебеф всерьез опасается, что с такой игрой "синие" вылетят из Премьер-Лиги, потому что у Лэмпарда совершенно ничего не получается.

"Все уже сказано. Здесь нечего добавить. Я могу сказать Фрэнку Лэмпарду только одно: "Убирайся! И убирайся быстро. Тебе ничего не изменить".

"Им нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы обезопасить себя от вылета вылета".

"Пропускать голы — это нормально. Автогол Аспиликуэты — ладно, так бывает, но никто не взял на себя ответственность за борьбу на втором этаже. А второй гол, когда игрок ушел от Весле Фофана. Что ты творишь? Двигайся быстрее".

"А Тиаго Силва так далеко отодвинулся от Фофана на фланг. У них ничего толком не работает", — сообщил Лебеф ESPN.


Метки Лебеф, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2023 17:00

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  1. mancunia-planet 27.04.2023 17:56 # mancunia-planet
    Охуеть)

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  2. true-manc 27.04.2023 17:33 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. superperez101 27.04.2023 17:23 # superperez101
    лэмпард на заработках сейчас
    ему похуй, он не читает ни газет ни интервью
    до лета есть шанс срубить бабла, остальное похуй

    следующий с таким подходом - почетина

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  4. suddenly 27.04.2023 17:19 # suddenly
    Да не вылетят они даже если проиграют все оставшиеся матчи, хватит мусолить эту тему.

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  5. chelsea88 27.04.2023 17:16 # chelsea88
    Chelsea88 - гейгуннерам: "вуахахахах бля!"

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  6. closer 27.04.2023 17:07 # closer
    Чё, погнали пса

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  7. skydreams 27.04.2023 17:01 # skydreams
    Skydreams - Лебефу: "Эй, пидар, сосать будешь?"

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