Лебеф — Лэмпарду: "Убирайся!"

Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф посоветовал временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду немедленно покинуть клуб.

Накануне "Челси" потерпел свое пятое подряд поражение после возвращения Лэмпарда, уступив дома "Брентфорду" со счетом 0:2.



Лебеф всерьез опасается, что с такой игрой "синие" вылетят из Премьер-Лиги, потому что у Лэмпарда совершенно ничего не получается.



"Все уже сказано. Здесь нечего добавить. Я могу сказать Фрэнку Лэмпарду только одно: "Убирайся! И убирайся быстро. Тебе ничего не изменить".



"Им нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы обезопасить себя от вылета вылета".



"Пропускать голы — это нормально. Автогол Аспиликуэты — ладно, так бывает, но никто не взял на себя ответственность за борьбу на втором этаже. А второй гол, когда игрок ушел от Весле Фофана. Что ты творишь? Двигайся быстрее".



"А Тиаго Силва так далеко отодвинулся от Фофана на фланг. У них ничего толком не работает", — сообщил Лебеф ESPN.