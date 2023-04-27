Лебеф — Лэмпарду: "Убирайся!"
Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф посоветовал временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду немедленно покинуть клуб.
Накануне "Челси" потерпел свое пятое подряд поражение после возвращения Лэмпарда, уступив дома "Брентфорду" со счетом 0:2.
Лебеф всерьез опасается, что с такой игрой "синие" вылетят из Премьер-Лиги, потому что у Лэмпарда совершенно ничего не получается.
"Все уже сказано. Здесь нечего добавить. Я могу сказать Фрэнку Лэмпарду только одно: "Убирайся! И убирайся быстро. Тебе ничего не изменить".
"Им нужна победа. Одна победа. Три очка, чтобы обезопасить себя от вылета вылета".
"Пропускать голы — это нормально. Автогол Аспиликуэты — ладно, так бывает, но никто не взял на себя ответственность за борьбу на втором этаже. А второй гол, когда игрок ушел от Весле Фофана. Что ты творишь? Двигайся быстрее".
"А Тиаго Силва так далеко отодвинулся от Фофана на фланг. У них ничего толком не работает", — сообщил Лебеф ESPN.
27.04.2023 17:00
Просмотров: 1037
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Охуеть)
(ответить)
оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
лэмпард на заработках сейчас
ему похуй, он не читает ни газет ни интервью
до лета есть шанс срубить бабла, остальное похуй
следующий с таким подходом - почетина
(ответить)
Да не вылетят они даже если проиграют все оставшиеся матчи, хватит мусолить эту тему.
(ответить)
Chelsea88 - гейгуннерам: "вуахахахах бля!"
(ответить)
Чё, погнали пса
(ответить)
Skydreams - Лебефу: "Эй, пидар, сосать будешь?"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий