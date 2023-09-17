Боссы "Челси" встали на защиту трансферной политики своего клуба

Спортивные директоры "Челси" Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт выступили в защиту трансферной политики клуба.

С момента, как Тодд Бели и партнеры купили "Члеси" в мае 2022, лондонский клуб потратил уже более 1 миллиарда на трансферы, но прошлый сезон завершил толькл на 12-м месте в Премьер-Лиге.



В новом сезоне "синие" тоже пока находятся в нижней половине таблицы, однако Уинстенли отвергает предположения о том, что его клуб скупал игроков безо всякой стратегии.



"Мы планируем на два трансферных окна вперед. Мы не можем реагировать по ситуации. Мы должны оценивать состав целиком, находящихся в аренде игроков и возможности, которые мы можем дать игрокам из академии. Это пазл из игроков, который мы должны собрать".



"Мы знали, что грядут большие изменения. Мы совершенно точно не собирались сидеть и расслабляться. Думали ли мы, что побьем трансферный рекорд Премьер-Лиги? Наверное нет".



"Однако средний возраст состава был высоким, у нас имелись игроки с нюансами по контрактам, что мы унаследовали от предыдущих владельцев, а также имелись игроки, которые дали ясно понять о своем желании уйти. С этим требовалось разобраться", — цитирует Уинстенли Daily Mirror.



Стюарт поддерживает своего коллегу и считает, что летнее трансферное окно позволило улучшить положение вещей в "Челси".



"Теперь мы приступаем к процессу оценки и осмысления проделанной работы. При этом мы продолжаем следовать плану".



"С приближением января мы снова посмотрим, как обстоят дела. Есть ли какие-нибудь срочные потребности? Что-нибудь давит на нас? Или, может быть, есть какая-то интересная возможность?"



"Количество ушедших игроков, как и количество пришедших игроков, было значительным. Но были определенные вещи, которые нужно было сделать для клуба и для коллектива этим летом, потому что результаты на поле в конце прошлого сезона ясно говорили, что это не работает. Нам требовались изменения, чтобы улучшить положение клуба. Мы чувствуем, что добились этого", — поведал Стюарт.