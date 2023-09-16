"Юнайтед" проиграл дома "Брайтону"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое третье поражение в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги, проиграв дома "Брайтону" со счетом 1:3.
Относительно поражения 3:1 от "Арсенала" в стартовый состав "красных дьяволов" были введены Серхио Регилон, Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд, заменив Аарона Ван-Биссаку, Антони и Антони Мартиаля.
В старт "чаек" влились Джейсон Стил, Тарик Лэмпти, Махмуд Дауд, Адам Лаллана, Данни Уэлбек и Симон Адингра.
"Юнайтед" охотно атаковал в начале матча, но, так ничего толком не создав, пропустил на 20-й минуте. Адингра прострелил с правого фланга, Лаллана пропустил мяч дальше, а Уэлбек пробил в касание из центра штрафной — 0:1.
Хозяева принялись еще активнее атаковать, и на 34-й минуте Маркус Рэшфорд едва не сравнял счет, нанеся удар с рикошетом с границы штрафной площади — крестовина!
На 40-й минуте Рэшфорд от лицевой линии сделал передачу во вратарскую на Хейлунда, который вторым касанием поразил цель, однако гол не был засчитан, потому что Маркус выпустил мяч за пределы поля.
Во втором тайме "Юнайтед" продолжил искать ответный гол, но на 53-й минуте пропустил еще раз. Паскаль Гросс на финте ушел в штрафной от Лисандро Мартинеса и закатил мяч в угол ворот Андре Онана — 0:2.
На 71-й минуте Тарик Лэмпти вошел в штрафную по левому краю и покатил чуть назад под удар появившемуся на замену Жоао Педро — 0:3.
Практически сразу "дьяволы" отыграли один гол — сработала одна из замен Эрика Тен Хага. Это Ганнибал Межбри классно пробил с дистанции — 1:3.
О "камбэке" "Юнайтед" не было и, потому что в концовке матча "Брайтон" смотрелся лучше и еще несколько раз угрожал воротам Онана.
"Юнайтед" атаковал вроде бы больше поначалу, но "Брайтон" продемонстрировал блестящую реализацию моментов и одержал очень яркую победу.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
16.09.2023 19:05
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Последние комментарии:
Вагиф брат, с победой! Ебашь этих свинособак кацапских!!!
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Милнер показал, что он - хозяин Манчестера
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Официально титул безнеслохси переезжает в Манчестер
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Рейтинг был составлен по состоянию на 11 сентября 2023 года. При подсчетах учитывались бонусы (вне зависимости от фактической оплаты), а также траты на оплату аренд. Лидером стал «Манчестер Юнайтед», потративший на свой текущий состав ?1,15 млрд. Следом расположились «Челси» (?1,13 млрд) и «Манчестер Сити» (?1,04 млрд). В топ-5 также вошли «ПСЖ» (?1 млрд) и «Арсенал» (?836 млн). «Бавария» заняла 12-е место (?481 млн), «Ювентус» — 13-е (?473 млн), «Барселона» расположилась на 19-й строчке (?375 млн), пропустив вперед «Эвертон» (?418 млн), «Лейпциг» (?399 млн), «Наполи» (?392 млн) и «Атлетико» (?387 млн).
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пздц унитаз обоссали
а петушки отскок жесткий
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4 матча с чайками и 4 проёба. Лемразь, к ноге!
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Вагифка, удалишь свои акки, если Шпоры не выиграют у Арса и Ливерпуля, раз ты такой уверенный? Не ссы)
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Тюрам исполнил за Интер
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Что с еб1алом Харри Кейн?
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Молодцы Челси.. Обогнали Ньюкасл и уже на 13 месте.
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Петухи конечно жгут, но дальше их ждут Арсенал и Ливерпуль подряд
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зачем все это, эта апл, кубки, и все такое, если императоры в них не выигрывают.
Источник: http://fapl.ru/posts/102824/?c=1#c7836890
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
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У солевой карлицы спрашивают за состав портовой помойки, а он отвечает про юзеров фапла. Совсем голову потерял от сосания хуев, понаехавшая чурка полурослик.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР
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В малчестере через сотню лет бывает смена лидера
В лондоне всегда череда
И только в мерсисайде держит всегда корону лфк
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16.09.2023 19:22 #
contrario
в целом - норм.
ЗЫ впервые за 1,5 года время футбол посмотреть появилось. смотрю на составы и эффект заземления от временного парадокса, кто все эти люди?
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16.09.2023 19:23 #
felix-the-cat
Все те же самые долбоебик
Петушастер каждый год про членство расписывает и что АПЛ в этом сезоне точно за членство потом через пару туров снова сосёт ехех
Источник: http://fapl.ru/posts/102824/?c=1#c7836890
Ловите гимли, он под солями))))
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Каземиро и португальская крыса сливают тен Хага.
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Фатимули уже не вывозят с меготопарем каземиро)))
> канте, говорили фатимули=))) :::
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Михайло знает кто должен стоять на главной
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Дуран из Виллы такую мощную дуру вколотил)
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