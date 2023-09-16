"Юнайтед" проиграл дома "Брайтону"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое третье поражение в пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги, проиграв дома "Брайтону" со счетом 1:3.

Относительно поражения 3:1 от "Арсенала" в стартовый состав "красных дьяволов" были введены Серхио Регилон, Скотт Мактоминей и Расмус Хейлунд, заменив Аарона Ван-Биссаку, Антони и Антони Мартиаля.



В старт "чаек" влились Джейсон Стил, Тарик Лэмпти, Махмуд Дауд, Адам Лаллана, Данни Уэлбек и Симон Адингра.



"Юнайтед" охотно атаковал в начале матча, но, так ничего толком не создав, пропустил на 20-й минуте. Адингра прострелил с правого фланга, Лаллана пропустил мяч дальше, а Уэлбек пробил в касание из центра штрафной — 0:1.



Хозяева принялись еще активнее атаковать, и на 34-й минуте Маркус Рэшфорд едва не сравнял счет, нанеся удар с рикошетом с границы штрафной площади — крестовина!



На 40-й минуте Рэшфорд от лицевой линии сделал передачу во вратарскую на Хейлунда, который вторым касанием поразил цель, однако гол не был засчитан, потому что Маркус выпустил мяч за пределы поля.



Во втором тайме "Юнайтед" продолжил искать ответный гол, но на 53-й минуте пропустил еще раз. Паскаль Гросс на финте ушел в штрафной от Лисандро Мартинеса и закатил мяч в угол ворот Андре Онана — 0:2.



На 71-й минуте Тарик Лэмпти вошел в штрафную по левому краю и покатил чуть назад под удар появившемуся на замену Жоао Педро — 0:3.



Практически сразу "дьяволы" отыграли один гол — сработала одна из замен Эрика Тен Хага. Это Ганнибал Межбри классно пробил с дистанции — 1:3.



О "камбэке" "Юнайтед" не было и, потому что в концовке матча "Брайтон" смотрелся лучше и еще несколько раз угрожал воротам Онана.



"Юнайтед" атаковал вроде бы больше поначалу, но "Брайтон" продемонстрировал блестящую реализацию моментов и одержал очень яркую победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче