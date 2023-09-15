"Ливерпуль" готов вернуться за Андре в январе

Андре "Ливерпуль" собирается вернуться за Андре, не сумев заполучить полузащитника "Флуминенсе" минувшим летом.

После закрытия летнего трансферного окна президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур лично подтвердил, что "Ливерпуль" хотел приобрести Андре.

По словам Биттенкура, он отказался обсуждать продажу важного игрока посреди бразильского сезона, но допустил трансфер 22-летнего Андре в январе.

С тех пор "Ливерпуль" приобрел у "Баварии" Райана Гравенберха, однако трансферный гуру Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go утверждает, что "красные" по-прежнему заинтересованы в Андре.

"Ливерпуль" и "Флуминенсе" объединяют хорошие отношения, и суммы в 25-30 миллионов фунтов мерсисайдскому клубу будет достаточно для приглашения Андре, который выступает на позиции опорного полузащитника.


Метки Андре, Ливерпуль, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 15.09.2023 20:47 # liverpool888
    очень рад, что интерес к игроку не остыл. с учетом наличия Эндо и Байчечича в опорной зоне, а также ухода Тьяго свободным агентом следующим летом, дополнительный игрок в центральную зону будет очень полезен.
    еще была новость, что Ливерпуль выделил 60 млн фунтов на покупку ЦЗ зимой.
    Если закроем эти позиции, то к следующему лету подойдем с необходимостью покупать прямую замену Салаху и сменщика ТАА. Вполне рационально. Как говорится, чтобы съесть слона, надо разделить его на равные части. В нашем случае по два точечных усиления за 2 ближайший ТО. я опять наблюдаю последовательность в трансферных делах у Ливерпуля, это очень радуют. Надеюсь, так оно и случится.

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  2. shakur 15.09.2023 20:12 # shakur
    Andre 3000

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  3. gerrard08 15.09.2023 20:11 # gerrard08
    Как замена для Тьяго норм варик за 25-30

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  4. electric 15.09.2023 20:01 # electric
    КНЯЗЬ???

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