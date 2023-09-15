"Ливерпуль" готов вернуться за Андре в январе
"Ливерпуль" собирается вернуться за Андре, не сумев заполучить полузащитника "Флуминенсе" минувшим летом.
После закрытия летнего трансферного окна президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур лично подтвердил, что "Ливерпуль" хотел приобрести Андре.
По словам Биттенкура, он отказался обсуждать продажу важного игрока посреди бразильского сезона, но допустил трансфер 22-летнего Андре в январе.
С тех пор "Ливерпуль" приобрел у "Баварии" Райана Гравенберха, однако трансферный гуру Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go утверждает, что "красные" по-прежнему заинтересованы в Андре.
"Ливерпуль" и "Флуминенсе" объединяют хорошие отношения, и суммы в 25-30 миллионов фунтов мерсисайдскому клубу будет достаточно для приглашения Андре, который выступает на позиции опорного полузащитника.
15.09.2023 20:00
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очень рад, что интерес к игроку не остыл. с учетом наличия Эндо и Байчечича в опорной зоне, а также ухода Тьяго свободным агентом следующим летом, дополнительный игрок в центральную зону будет очень полезен.
еще была новость, что Ливерпуль выделил 60 млн фунтов на покупку ЦЗ зимой.
Если закроем эти позиции, то к следующему лету подойдем с необходимостью покупать прямую замену Салаху и сменщика ТАА. Вполне рационально. Как говорится, чтобы съесть слона, надо разделить его на равные части. В нашем случае по два точечных усиления за 2 ближайший ТО. я опять наблюдаю последовательность в трансферных делах у Ливерпуля, это очень радуют. Надеюсь, так оно и случится.
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Andre 3000
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Как замена для Тьяго норм варик за 25-30
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КНЯЗЬ???
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