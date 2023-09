"Ливерпуль" готов вернуться за Андре в январе

"Ливерпуль" собирается вернуться за Андре, не сумев заполучить полузащитника "Флуминенсе" минувшим летом.

После закрытия летнего трансферного окна президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур лично подтвердил, что "Ливерпуль" хотел приобрести Андре.



По словам Биттенкура, он отказался обсуждать продажу важного игрока посреди бразильского сезона, но допустил трансфер 22-летнего Андре в январе.



С тех пор "Ливерпуль" приобрел у "Баварии" Райана Гравенберха, однако трансферный гуру Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go утверждает, что "красные" по-прежнему заинтересованы в Андре.



"Ливерпуль" и "Флуминенсе" объединяют хорошие отношения, и суммы в 25-30 миллионов фунтов мерсисайдскому клубу будет достаточно для приглашения Андре, который выступает на позиции опорного полузащитника.