Президент "Флуминенсе" подтвердил, что "Ливерпуль" хотел Андре

Президент "Флуминенсе" Марио Биттенкур подтвердил, что "Ливерпуль" пытался приобрести полузащитника Андре минувшим летом.

В летнее трансферное окно "Ливерпуль" купил сразу четырех полузащитников: Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Райана Гравенберха.



С переходом в "Ливерпуль" также связывали Андре, и этот интерес действительно существовал, однако "Флуминенсе" не захотел терять 22-летнего бразильца посреди своей кампании в Кубке Либертадорес.



"Исполнительный директор "Ливерпуля" обратился ко мне напрямую. Я ответил ему: "Мой друг, я не продаю игроков сейчас. Если хочешь купить сейчас, чтобы забрать в январе, мы можем начать разговор. Или, если пожелаешь, подожди до декабря", — цитирует Биттенкура Daily Mail.



Добавим, Андре является полузащитником оборонительного плана, сыграв свыше 150 матчей после того, как ворвался в состав первой команды "Флуминенсе" в 2020 году.