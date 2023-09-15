Клопп ответил Хендерсону

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на слова своего бывшего капитана Джордана Хендерсона, который перестал чувствовать себя желанным в клубе до отъезда в Саудовскую Аравию.

В своем первом большом интервью после перехода в "Аль-Иттифак" Хендерсон заявил, что перестал чувствовать себя желанным в "Ливерпуле", и никто из боссов "красных" не попытался его остановить.



По словам Клоппа, он просто не мог гарантировать Хендерсону место в стартовом составе, а 33-летний полузащитник воспринял это по-своему.



"Я услышал об этом, после чего я прочитал об этом".



"Хендо сказал правду. Мы разговаривали с ним, и я сказал ему о вероятности того, что он не будет играть регулярно. Если бы Хендо проявлял себя, он бы играл. Думаю, было важно прямо сказать об этом. Хендо — суперпарень, но он не слишком приятен, когда не играет".



"Он был моим капитаном. Я не хотел ссориться из-за его ожиданий насчет того, что он будет выходить в стартовом составе. Он воспринял это как наше нежелание обладать им. Я не мог ему обещать, что он будет выходить в старте, потому ему было лучше уйти", — цитирует Клоппа Evening Standard.