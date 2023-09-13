Мадуэке: "Почеттино жестко обращается со мной"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке рассказал о своих впечатлениях от первых недель совместной работы с главным тренером Маурисио Почеттино.

По словам Мадуэке, Почеттино уже значительно изменил атмосферу в коллективе, и теперь игроки ощущают друг друга "братьями". Этого Маурисио добился методом кнута и пряника.



"Он жестко обращается со мной, но я, наверное, нуждаюсь в этом. В то же время он прозрачен, что по-настоящему важно. Ты знаешь, каково твое положение и чего он ожидает от тебя. Он знает, когда нужно быть по-настоящему жестким со мной, а когда нужно приобнять. Мне не в чем упрекнуть его".



"Он действительно хороший тренер. Он создал культуру, в которой все мы являемся братьями за пределами футбольного поля. Нам помогает то, что у нас молодой состав, поэтому мы в любом случае много времени проводим вместе. Нам повезло, что он у нас есть", — цитирует Мадуэке Evening Standard.