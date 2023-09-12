Англия на классе победила Шотландию

Автогол Харри Магуайра не помешал сборной Англии одержать сверхуверенную победу в товарищеском матче против Шотландии — 1:3.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу шесть перестановок в стартовом составе относительно 1:1 с Украиной в минувшую субботу. Свой шанс получили Аарон Рамсдейл, Льюис Данк, Киран Триппьер, Калвин Филлипс, Фил Фоден и Маркус Рэшфорд.



Англичане владели значительным территориальным преимуществом в начале матча, но голевых моментов не создавали, лишь отметившись несколькими неточными и неопасными ударами. Шотландцы и вовсе до ворот Рамсдейла не добирались.



Но на 32-й минуте счет был открыт. Рэшфорд в штрафной отбросил мяч Кайлу Уолкеру, который мощно пробил, а Фоден подставил свою ногу на границе вратарской — 0:1.



Практически сразу гости удвоили счет. Капитан Энди Робертсон курьезным образом не смог вынести мяч из своей штрафной, сделав пас в район 11-метровой отметки на Джуда Беллингема, и тот расстрелял ворота — 0:2.



Во втором тайме хозяева осмелели, принялись ходить вперед, но Рамсдейл по-прежнему оставался без работы.



На 67-й минуте шотландцам удалось отыграть один гол. Это Харри Магуайр совершил автогол, неудачно прервав прострел своего бывшего партнера по "Халлу" Робертсона — 1:2.



Хозяева резко воодушевились, но спустя шесть минут англичане погасили пыл соперника моментом вышедшего на замену Эберечи Эзе, однако тот не смог пробить Ангуса Ганна.



Создав еще пару шансов, на 81-й минуте гости все-таки забили третий гол. Классно избавившись от опеки в глубине поля, Беллингем сделал передачу в штрафную на Харри Кейна, который вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:3.



Сборная Англии одержала победу на классе, а автогол Магуайра лишь на короткое время придал игре интригу. Шотландии такой соперник оказался не по зубам.



Сборная Шотландии — сборная Англии — 1:3 (0:2)



Голы: Магуайр 67 (авт) — Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81.



Сборная Шотландии: Ганн, Хики (Паттерсон 89), Робертсон, Мактоминей, Тирни (Стюарт Армстронг 82), Макгинн (Фергюсон 82), Макгрегор (Джек 89), Адамс (Кристи 59), Хендри, Гилмор (Дайкс 60), Портеус.



Сборная Англии: Рамсдейл, Уолкер, Гехи (Магуайр 45), Данк, Триппьер, Райс, Филлипс, Фоден (Сака 71), Беллингем (Галлахер 84), Рэшфорд (Эзе 71), Кейн (Уилсон 84).



Предупреждения: Хендри, Тирни — Филлипс, Беллингем.