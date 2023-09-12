Англия на классе победила Шотландию

Джуд Беллингем Автогол Харри Магуайра не помешал сборной Англии одержать сверхуверенную победу в товарищеском матче против Шотландии — 1:3.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу шесть перестановок в стартовом составе относительно 1:1 с Украиной в минувшую субботу. Свой шанс получили Аарон Рамсдейл, Льюис Данк, Киран Триппьер, Калвин Филлипс, Фил Фоден и Маркус Рэшфорд.

Англичане владели значительным территориальным преимуществом в начале матча, но голевых моментов не создавали, лишь отметившись несколькими неточными и неопасными ударами. Шотландцы и вовсе до ворот Рамсдейла не добирались.

Но на 32-й минуте счет был открыт. Рэшфорд в штрафной отбросил мяч Кайлу Уолкеру, который мощно пробил, а Фоден подставил свою ногу на границе вратарской — 0:1.

Практически сразу гости удвоили счет. Капитан Энди Робертсон курьезным образом не смог вынести мяч из своей штрафной, сделав пас в район 11-метровой отметки на Джуда Беллингема, и тот расстрелял ворота — 0:2.

Во втором тайме хозяева осмелели, принялись ходить вперед, но Рамсдейл по-прежнему оставался без работы.

На 67-й минуте шотландцам удалось отыграть один гол. Это Харри Магуайр совершил автогол, неудачно прервав прострел своего бывшего партнера по "Халлу" Робертсона — 1:2.

Хозяева резко воодушевились, но спустя шесть минут англичане погасили пыл соперника моментом вышедшего на замену Эберечи Эзе, однако тот не смог пробить Ангуса Ганна.

Создав еще пару шансов, на 81-й минуте гости все-таки забили третий гол. Классно избавившись от опеки в глубине поля, Беллингем сделал передачу в штрафную на Харри Кейна, который вторым касанием поразил дальний угол ворот — 1:3.

Сборная Англии одержала победу на классе, а автогол Магуайра лишь на короткое время придал игре интригу. Шотландии такой соперник оказался не по зубам.

Сборная Шотландии — сборная Англии — 1:3 (0:2)

Голы: Магуайр 67 (авт) — Фоден 32, Беллингем 35, Кейн 81.

Сборная Шотландии: Ганн, Хики (Паттерсон 89), Робертсон, Мактоминей, Тирни (Стюарт Армстронг 82), Макгинн (Фергюсон 82), Макгрегор (Джек 89), Адамс (Кристи 59), Хендри, Гилмор (Дайкс 60), Портеус.

Сборная Англии: Рамсдейл, Уолкер, Гехи (Магуайр 45), Данк, Триппьер, Райс, Филлипс, Фоден (Сака 71), Беллингем (Галлахер 84), Рэшфорд (Эзе 71), Кейн (Уилсон 84).

Предупреждения: Хендри, Тирни — Филлипс, Беллингем.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Шотландии

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2023 23:40

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  1. acceptodessa 13.09.2023 00:11 # acceptodessa
    гарри такой долпоеп, что у него должен быть паспорт парашки

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  2. takernotagiver 12.09.2023 23:53 # takernotagiver
    Сане- гол в чужие, пена в свои)))

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  3. kukuruzko 12.09.2023 23:45 # kukuruzko
    Беллингем топарь растет

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  4. mufc1994 12.09.2023 23:42 # mufc1994
    Хохликов вые6ли в попчанский, похоже они вместо евро едут в окопы, уехех

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