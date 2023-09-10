Леннон считает, что Магуайр не заслуживает играть за сборную Англии

Бывший главный тренер "Селтика Нил Леннон считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не заслуживает играть за сборную Англии.

В этот международный перерыв 30-летний Магуайр не только получил вызов в английскую сборную, но и целиком провел матч против Украины в отборе к Евро-2024 (1:1).



По мнению Леннона, у Гарета Саутгейта есть более достойные места в стартовом составе центральные защитники, а Магуайр играет просто потому, что является любимчиком наставника англичан.



"Томори играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Он играет за "Милан" и сражается наверху Серии А. Наигрывай его! Харри деградирует постоянно — каждую неделю и каждый месяц, он играет все меньше".



"Тебе нужны эти минуты на поле (чтобы представлять сборную). Еще один нюанс в том, что на него оказывается давление больше, чем на кого-либо другого, потому что его рассматривают питомцем, любимчиком Саутгейта. И это не без оснований".



"Я наблюдал за Харри в последние 18 месяцев, и он получает недостаточно игрового времени. Этого недостаточно, чтобы вызываться в сборную Англии. Я не знаю, как Гарет все еще оправдывает его приглашение и то, что он опережает других игроков".



"Ради себя и ради своей карьеры Харри нужно покинуть "Юнайтед", чтобы регулярно играть за первую команду на высочайшем уровне, потому что похоже на то, что в "Юнайтед" у него не будет достаточно игрового времени", — сообщил Леннон Sky Sports.