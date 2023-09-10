Леннон считает, что Магуайр не заслуживает играть за сборную Англии

Харри Магуайр Бывший главный тренер "Селтика Нил Леннон считает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не заслуживает играть за сборную Англии.

В этот международный перерыв 30-летний Магуайр не только получил вызов в английскую сборную, но и целиком провел матч против Украины в отборе к Евро-2024 (1:1).

По мнению Леннона, у Гарета Саутгейта есть более достойные места в стартовом составе центральные защитники, а Магуайр играет просто потому, что является любимчиком наставника англичан.

"Томори играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Он играет за "Милан" и сражается наверху Серии А. Наигрывай его! Харри деградирует постоянно — каждую неделю и каждый месяц, он играет все меньше".

"Тебе нужны эти минуты на поле (чтобы представлять сборную). Еще один нюанс в том, что на него оказывается давление больше, чем на кого-либо другого, потому что его рассматривают питомцем, любимчиком Саутгейта. И это не без оснований".

"Я наблюдал за Харри в последние 18 месяцев, и он получает недостаточно игрового времени. Этого недостаточно, чтобы вызываться в сборную Англии. Я не знаю, как Гарет все еще оправдывает его приглашение и то, что он опережает других игроков".

"Ради себя и ради своей карьеры Харри нужно покинуть "Юнайтед", чтобы регулярно играть за первую команду на высочайшем уровне, потому что похоже на то, что в "Юнайтед" у него не будет достаточно игрового времени", — сообщил Леннон Sky Sports.


Метки Леннон, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2023 00:05

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  1. kagawa 10.09.2023 00:58 # kagawa
    Бывший главный тренер "Селтика Нил Леннон

    Источник: http://fapl.ru/posts/102693/

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