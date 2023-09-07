Джордан раскритиковал "наемника" Хендерсона

Экс-президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан раскритиковал полузащитника Джордана Хендерсона за слова о том, что его переход в "Аль-Иттифак" не мотивирован деньгами.

Хендерсон и так навлек на себя большую критику, когда минувшим летом ушел из "Ливерпуля" в "Аль-Иттифак". Особенно Джордана критиковало ЛГБТ-сообщество.



В минувший понедельник издание The Athletic выпустило большое интервью с Хендерсоном, который, среди прочего, заявил, что деньги никогда не были для него мотивацией, и он уехал в Саудовскую Аравию по футбольным соображением.



Джордан находит лицемерием такого рода заявление и называет 33-летнего англичанина "наемником".



"Это нелепо, что он с серьезным лицом говорит, что отправился в Саудовскую Аравию не из-за денег. Мне все равно, пошел он на это ради денег или нет. Суть в том, что он пошел на это".



"Учитывая все это, Джордан не может пройти мимо неминуемого. Я бы предпочел, чтобы он сказал, что деньги были одним из определяющих факторов. Потому что его слова не звучат искренне, а люди послушают его и скажут: "Не будь таким глупцом".



"Будучи игроком сборной и играя за "Ливерпуль", ты отправляешься в лигу, которая располагает громадными деньгами. Я не виню его в том, что он погнался за громадными деньгами, и возраст здесь не имеет значения. Если кто-нибудь настолько безрассуден, чтобы платить ему четыре, пять, шесть, семь сотен фунтов в неделю, то это их дело".



"Давайте просто не переодевать это в то, чем оно не является. Это переход, преимущественно мотивированный деньгами".



"Думаю, это был очень продуманный ответ со вводной частью, составленной его пиарщиками. Потому что, когда готовишься к таким интервью, ты знаешь, о чем тебя будут спрашивать, и ты заранее продумываешь ответ".



"Люди назовут тебя лицемером, потому что ты пел нам песню о своем желании поддерживать определенные сообщества, а сам отправился в страну, где у таких сообществ нет поддержки. Ты наемник, и ты отправился туда только за деньгами. Что ему на это ответить? Он загнан в угол".



"Его проинструктировали насчет интервью, и он произнес свой ответ как попугай. Я могу себе представить, как он сидит дома и заучивает речь".



"Почему ты отправился в Саудовскую Аравию? У тебя была возможность остаться в английской Премьер-Лиге, и ты все равно зарабатывал бы по-королевски".



"Ты отправился в Саудовскую Аравию, где в среднем по 6,000 фанатов посещает футбольные матчи. Это не самая дружелюбная страна к сообществам, которые ты поддерживал".



"Джордан, давай я задам тебе вопрос. Если бы тебе платили такие же деньги в "Ливерпуле", была бы у тебя мотивация отправиться в такого рода страну, чтобы поднимать там спорт? Нет, не думаю", — сообщил Джордан talkSPORT.