12 игроков из Премьер-Лиги претендуют на "Золотой мяч"

12 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги были номнированы на самую престижную индивидуальную награду в футболе — "Золотой мяч" 2023 года.

Оформив в прошлом сезоне требл, "Манчестер Сити" оказался представлен среди номинантов своим новичком Йошко Гвардиолом, а также Рубеном Диашем, Родри, Кевином Де Брюйне, Бернарду Силвой, Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом. Здесь же бывший капитан "горожан" Илкай Гюндоган.



Также на "Золотой мяч" в 2023 году претендуют Мартин Эдергор с Букайо Сака из "Арсенала", Мохамед Салах из "Ливерпуля", Андре Онана из "Манчестер Юнайтед" и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".



Действующим обладателем "Золотого мяча" является нападающий Карим Бензема, выигравший с "Реалом" Лигу Чемпионов в 2023 году.



Новый обладатель престижнейшей награды будет назван во время торжественной церемонии в Париже 30 октября.



Добавим, упомянутые Онана и Мартинес, а также Аарон Рамсдейл из "Арсенала" и Эдерсон из "Манчестер Сити" оказались среди номинантов на приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему голкиперу.



Номинанты на "Золотой мяч" в 2023 году



Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Винисиус ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Лионель Месси ("Интер Майами"), Родри ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виктор Осимхен ("Наполи"), Ким Мин Джэ ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал"), Харри Кейн ("Бавария")