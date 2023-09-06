12 игроков из Премьер-Лиги претендуют на "Золотой мяч"
12 игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги были номнированы на самую престижную индивидуальную награду в футболе — "Золотой мяч" 2023 года.
Оформив в прошлом сезоне требл, "Манчестер Сити" оказался представлен среди номинантов своим новичком Йошко Гвардиолом, а также Рубеном Диашем, Родри, Кевином Де Брюйне, Бернарду Силвой, Эрлингом Холандом и Хулианом Альваресом. Здесь же бывший капитан "горожан" Илкай Гюндоган.
Также на "Золотой мяч" в 2023 году претендуют Мартин Эдергор с Букайо Сака из "Арсенала", Мохамед Салах из "Ливерпуля", Андре Онана из "Манчестер Юнайтед" и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".
Действующим обладателем "Золотого мяча" является нападающий Карим Бензема, выигравший с "Реалом" Лигу Чемпионов в 2023 году.
Новый обладатель престижнейшей награды будет назван во время торжественной церемонии в Париже 30 октября.
Добавим, упомянутые Онана и Мартинес, а также Аарон Рамсдейл из "Арсенала" и Эдерсон из "Манчестер Сити" оказались среди номинантов на приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему голкиперу.
Номинанты на "Золотой мяч" в 2023 году
Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Винисиус ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Лионель Месси ("Интер Майами"), Родри ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виктор Осимхен ("Наполи"), Ким Мин Джэ ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал"), Харри Кейн ("Бавария")
06.09.2023 22:00
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Ебаные пидорашки опять убивают мирных жителей Украины. Естественно они будут заниматься терроризмом, ведь в честном бою сосут у ВСУ.
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Кто не отступал, тот не пососсия)))))
06.09.2023 21:16 #
dexter
Военнослужащие Вооруженных сил России уже заняли выгодные позиции на возвышенностях, добавил Балицкий. По его словам, украинские войска же остались в более тяжелом положении из-за невыгодных позиций. В настоящее время подразделения противника обстреливаются российской артиллерией, подытожил он.
Что с е6алом бульба?)
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Источник: http://fapl.ru/posts/102618/?c=1#c7834089
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Еще раз по удару. Уже только ленивый и даже наш Толя поняли, что удар наносился со стороны Дружковки. Удар был нанесен с самолета. Зеленский специально убил 16 граждан Украины ради создания картинки для Блинкена. Сочувствую гражданам Украины, вы живете в самой токсичной стране в мире. А ВСУ - это армия зла.
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лео сосси заберет
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Либо Месси, либо Холанд.
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Откуда ракета прилетела, чья это ракета? Кто убил 17 человек?
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12 членов претендуют в рот сосиджу. А он все равно выбирает мой красивый хуй.
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Ни одного игрока миллиардного Чорли.
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