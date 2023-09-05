Хендерсону больно от того, что его критиковали геи

Бывший капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон отреагировал на критику ЛГБТ-сообщества насчет своего перехода в "Аль-Иттифак".

Хендерсон был одним из самых ярых сторонников ЛГБТ-сообщества среди футболистов, поэтому переезд Джордана в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм под запретом и даже карается смертной казнью, был воспринят как предательство.



Геи, лесбиянки и им сочувствующие нещадно критиковали Хендерсона, однако Джордан уверяет, что саудовские богатства не заставили его отказаться от своей поддержки сексуальных меньшинств.



"Я могу понять разочарование ЛГБТ-сообщества. Я могу понять их злость. Я понимаю это".



"Мне жаль, что они так чувствуют это. Это единственное, что я могу сказать. У меня никогда не было намерения навредить кому-либо. Моим намерением всегда было помогать нуждающимся и сообществам, которые, как я чувствовал, просят о моей помощи".



"Когда я принимал это решение... Все мы можем засунуть свои головы в песок и критиковать другие культуры издалека, находясь в других странах, но это ни на что не повлияет, ничто не изменит".



"Думаю, люди знают, какими были мои взгляды и ценности и какими они до сих пор являются. Думаю, присутствие кого-нибудь с такими взглядами и ценностями в Саудовской Аравии может быть только позитивной вещью. Я полностью уверен, что мое присутствие в Саудовской Аравии как игрока — это позитивная вещь".



"Меньше всего я хочу расстроить кого-нибудь из ЛГБТ-сообщества. Я делал все возможное и даже больше, чтобы помогать им. Я носил (радужные) шнурки, я носил (радужную) повязку, я разговаривал с людьми из этого сообщества, пытаясь своим имиджем помогать им. Только это я и делал. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить: "Почему они критикуют меня?" Я понимаю это. Когда я слышу вещи вроде "ты отвернулся от нас", то мне больно от этого. Мне не все равно. Члены моей семьи и друзья состоят в ЛГБТ-сообществе", — сообщил Хендерсон The Athletic.