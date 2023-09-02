Сунесс: "Салах флиртует с саудитами"

Бывший капитан "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий "красных" Мохамед Салах "флиртует" с саудовским футболом.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" отказался продать 31-летнего Салаха в "Аль-Иттихад" за 150 миллионов фунтов.



По слухам, "Аль-Иттихад" собирается вернуться с улучшенным предложением, а самому Мохамеду готов платить больше, чем Криштиану Роналду.



При этом сам Салах и его представители упорно хранят молчание, и это говорит Сунессу о многом.



"Не дайте себя обмануть — Салах флиртует с саудитами. Ни он, ни его представители не вышли, чтобы категорически заявить: "В данный момент времени мы не хотим в Саудовскую Аравию". Если бы он хотел остаться, кто-нибудь выпустил бы заявление, чтобы произвести этот эффект".



"Он заигрывает с этой идеей, мягко говоря. Думаю, внутри он чувствует, что должен перейти. Большинство фанатов "Ливерпуля" обиделись бы на это, и это можно понять, однако это знак того, что ждет Премьер-Лигу впереди".



"За последние 50 лет саудиты внедрились на каждый уровень британского общества, так почему футбол должен оставаться в стороне? Это важные парни с Ближнего Востока, где они не привыкли ко второстепенной роли. Они хотят больших игроков вроде Салаха, благодаря которым люди заметят их".



"Для них деньги не имеют значения, потому что у них так много денег. Если Саудовская Аравия по-настоящему захочет Салаха, они найдут механизм, чтобы купить "Ливерпуль" и забрать Салаха на следующий день. Запомните мои слова: это груженый поезд, который только отошел от станции и еще далек от конечного пункта", — сообщил Сунесс Daily Mail.