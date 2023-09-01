"Ливерпуль" приобрел Гравенберха у "Баварии"

"Ливерпуль" подтвердил приобретение полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Гравенберх был на радаре у "Ливерпуля" еще летом 2022, но тогда, покидая родной "Аякс", предпочел отправиться в "Баварию".



С тех пор Гравенберх провел 33 матча за "Баварию" и завоевал титул Бундеслиги, но основным игроком в Мюнхене стать не сумел, отметившись только шестью появлениями в стартовом составе.



Изначально "Бавария" не хотела отказываться от Гравенберха уже после одного сезона, но ближе к закрытию трансферного окна смягчила свою позицию, что позволило "Ливерпулю" приобрести Райана.



Трансфер Гравенберха, который взял в "Ливерпуле" 38-й номер, оценивается в 40 миллионов евро (34.2 млн. фунтов).



21-летний голландец становится четвертым новичком команда Юргена Клоппа в это трансферное окно после Алексиса Макаллистера, Доминика Собослаи и Ватару Эндо, также полузащитников.



"Я очень рад. Очень рад, что сделка заключена, и я, наконец, здесь".



"Если смотреть снаружи, то "Ливерпуль" выглядит одним из крупнейших клубов в мире. Фанаты, стадион и все остальное здесь соответствует высшему уровню, как мне кажется. Поэтому это правильный клуб для меня", — сообщил Гравенберх.