"Форест" подобрал Хадсон-Одои
Очередным приобретением "Ноттингем Форест" в это трансферное окно стал вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Пройдя медобследование, Хадсон-Одои заключил с "Форест" контракт до лета 2026. Выступать за "лесников" Каллум будет под 14-м номером.
The Athletic оценивает трансфер Хадсон-Одои в 3 миллиона фунтов, а еще 2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Также "Челси" обещана доля с последующей перепродажи игрока "Форест".
22-летний Хадсон-Одои сыграл 126 матчей за "Челси" после своего дебюта в январе 2018, выиграв с "синими" Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
В 2020 году "Челси" отказался продать Хадсон-Одои в "Баварию" за 70 млн. фунтов, вместо этого заключив с Каллумом, которому тогда было 18 лет, контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.
01.09.2023 20:10
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Щас еще Ориги подпишут. Вот это атака будет. Вонь, Обои и Ориги)
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Ноттингем мне импонирует такими покупками
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В 2020 году "Челси" отказался продать Хадсон-Одои в "Баварию" за 70 млн. фунтов,
Источник: http://fapl.ru/posts/102524/
михуйло, а чо не за 700 млн. фунтов? насколько я знаю, там была аренда и опция выкупа, чем пивоварня никогда бы не воспользовалась. и то опция выкупа, что они предлагали, была меньше 50.
а так помню как он начинал в 18, казалось пздц, будет суперзвезда. потом всё хуже и хуже. удар вообще у него нулёвый. короч удачи, но ему пахать и пахать надо, сейчас форест его максимум
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Оплошали конечно с Баварией!
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