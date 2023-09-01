"Форест" подобрал Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Очередным приобретением "Ноттингем Форест" в это трансферное окно стал вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Пройдя медобследование, Хадсон-Одои заключил с "Форест" контракт до лета 2026. Выступать за "лесников" Каллум будет под 14-м номером.

The Athletic оценивает трансфер Хадсон-Одои в 3 миллиона фунтов, а еще 2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Также "Челси" обещана доля с последующей перепродажи игрока "Форест".

22-летний Хадсон-Одои сыграл 126 матчей за "Челси" после своего дебюта в январе 2018, выиграв с "синими" Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

В 2020 году "Челси" отказался продать Хадсон-Одои в "Баварию" за 70 млн. фунтов, вместо этого заключив с Каллумом, которому тогда было 18 лет, контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.


Метки аренда, Ноттингем Форест, трансферы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2023 20:10

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  1. takernotagiver 01.09.2023 20:25 # takernotagiver
    Щас еще Ориги подпишут. Вот это атака будет. Вонь, Обои и Ориги)

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  2. takernotagiver 01.09.2023 20:24 # takernotagiver
    Ноттингем мне импонирует такими покупками

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  3. skydreams 01.09.2023 20:22 # skydreams
    В 2020 году "Челси" отказался продать Хадсон-Одои в "Баварию" за 70 млн. фунтов,

    Источник: http://fapl.ru/posts/102524/

    михуйло, а чо не за 700 млн. фунтов? насколько я знаю, там была аренда и опция выкупа, чем пивоварня никогда бы не воспользовалась. и то опция выкупа, что они предлагали, была меньше 50.

    а так помню как он начинал в 18, казалось пздц, будет суперзвезда. потом всё хуже и хуже. удар вообще у него нулёвый. короч удачи, но ему пахать и пахать надо, сейчас форест его максимум

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  4. quickelf 01.09.2023 20:17 # quickelf
    Оплошали конечно с Баварией!

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