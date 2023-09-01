"Форест" подобрал Хадсон-Одои

Очередным приобретением "Ноттингем Форест" в это трансферное окно стал вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Пройдя медобследование, Хадсон-Одои заключил с "Форест" контракт до лета 2026. Выступать за "лесников" Каллум будет под 14-м номером.



The Athletic оценивает трансфер Хадсон-Одои в 3 миллиона фунтов, а еще 2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов. Также "Челси" обещана доля с последующей перепродажи игрока "Форест".



22-летний Хадсон-Одои сыграл 126 матчей за "Челси" после своего дебюта в январе 2018, выиграв с "синими" Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



В 2020 году "Челси" отказался продать Хадсон-Одои в "Баварию" за 70 млн. фунтов, вместо этого заключив с Каллумом, которому тогда было 18 лет, контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.