"Челси" вышел в 3-й раунд Кубка Лиги

"Челси" преодолел 2-й раунд Кубка Лиги, одержав волевую победу в домашних стенах над "Уимблдоном" со счетом 2:1.

"Уимблдон", представитель четвертого дивизиона, достойно держался на "Стэмфорд Бридж" до перерыва — в первом тайме команды обменялись голами с пенальти.



Судьба матча была решена на 72-й минуте, когда Энцо Фернандес наказал голкипера "Уимблдона" за грубую ошибку и дальним ударом поразил пустые ворота — 2:1. Это первый гол аргентинского полузащитника за "синих".



Помимо "Челси", в 3-й раунд Кубка Лиги также пробились "Бернли" и "Эвертон", а вот "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед" сошли с дистанции.



"Челси" — "Уимблдон" — 2:1 (1:1)



Голы: Мадуэке 45 (пен), Фернандес 72 — Тилли 19 (пен).



"Челси": Санчес, Дисаси, Колуилл (Гюсто 65), Хамфрис, Кукурелья, Угочукву, Галлахер, Мадуэке (Кайседо 81), Матсен, Морейра (Джексон 45), Берстоу (Фернандес 65).



"Ноттингем Форест" — "Бернли" — 0:1 (0:0)



Гол: Амдуни 90.



"Шеффилд Юнайтед" — "Линкольн" — 0:0 (0:0) победа "Линкольна" по пенальти — 3:2



"Донкастер" — "Эвертон" — 1:2 (1:0)



Голы: Айронсайд 44 — Бету 73, Данжума 88.



"Харрогейт" — "Блэкберн" — 0:8 (0:4)



Голы: Гарретт 10, Галлахер 13, Бакли 34, 52 (пен), Маркандей 45, Гилсенан 67, Блоксхэм 72, Эдмондсон 75.