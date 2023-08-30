"Челси" вышел в 3-й раунд Кубка Лиги
"Челси" преодолел 2-й раунд Кубка Лиги, одержав волевую победу в домашних стенах над "Уимблдоном" со счетом 2:1.
"Уимблдон", представитель четвертого дивизиона, достойно держался на "Стэмфорд Бридж" до перерыва — в первом тайме команды обменялись голами с пенальти.
Судьба матча была решена на 72-й минуте, когда Энцо Фернандес наказал голкипера "Уимблдона" за грубую ошибку и дальним ударом поразил пустые ворота — 2:1. Это первый гол аргентинского полузащитника за "синих".
Помимо "Челси", в 3-й раунд Кубка Лиги также пробились "Бернли" и "Эвертон", а вот "Ноттингем Форест" и "Шеффилд Юнайтед" сошли с дистанции.
"Челси" — "Уимблдон" — 2:1 (1:1)
Голы: Мадуэке 45 (пен), Фернандес 72 — Тилли 19 (пен).
"Челси": Санчес, Дисаси, Колуилл (Гюсто 65), Хамфрис, Кукурелья, Угочукву, Галлахер, Мадуэке (Кайседо 81), Матсен, Морейра (Джексон 45), Берстоу (Фернандес 65).
"Ноттингем Форест" — "Бернли" — 0:1 (0:0)
Гол: Амдуни 90.
"Шеффилд Юнайтед" — "Линкольн" — 0:0 (0:0) победа "Линкольна" по пенальти — 3:2
"Донкастер" — "Эвертон" — 1:2 (1:0)
Голы: Айронсайд 44 — Бету 73, Данжума 88.
"Харрогейт" — "Блэкберн" — 0:8 (0:4)
Голы: Гарретт 10, Галлахер 13, Бакли 34, 52 (пен), Маркандей 45, Гилсенан 67, Блоксхэм 72, Эдмондсон 75.
30.08.2023 23:55
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Потратить миллиард, чтобы вымучать победу над шлаком из пердива. Это было пледначелтано блатишки!!!
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Зеродауны колбасные, а чо с ипалой ахаахахаха
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Лучше бы они проиграли 3 составом, чем основой сыграть так позорно с клубом из Лиги 2
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Победная серия тупо уже!!!! Императоры!
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3-им составом камбэкнули против очень заряженной и неуступчивой команды!
Каждая игра важна,каждый турнир важен, Челси никогда ничего не будет сливать,ибо это противоречит нашему менталитету, нашему победному днк. Именно об этом говорил Почетино,он теперь один из нас,у него теперь синяя кровь. Любите Императорси, любите, несмотря ни на что,братья.
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