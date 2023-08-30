"Челси" не получит Смит-Роу
"Арсенал" исключает продажу полузащитника Эмиля Смит-Роу, интерес к которому проявляет "Челси".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" хочет пригласить еще одного атакующего игрока до закрытия летнего трансферного окна, интересуясь Смит-Роу, а также Рафиньей и Ферраном Торресом из "Барселоны".
В медиа даже появились невероятные слухи, что "Арсенал" может выменять Смит-Роу на вингера Михаила Мудрика, борьбу за которого "канониры" проиграли "Челси" в январе.
Однако Evening Standard утверждает, что Смит-Роу не продается, а "Челси" уже переключил свое внимание на других игроков.
В этом сезоне Смит-Роу отметился лишь появлением на замену в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", однако в "Арсенале" по-прежнему возлагают большие надежды на 23-летнего англичанина, для которого прошлая кампания оказалась потеряна из-за травм.
30.08.2023 06:00
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