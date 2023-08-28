Каррагер призвал "Ливерпуль" крупно потратиться на этой неделе

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал свой бывший клуб активно поработать на трансферном рынке на этой неделе.

Трансферное окно в Премьер-Лиге закрывается в ближайшую пятницу, и Каррагер считает, что состав команды Юргена Клоппа по-прежнему нуждается в усилении.



По мнению Джейми, "Ливерпуль" все еще может побороться за титул Премьер-Лиги, если купит нужных игроков в ближайшие дни.



"Ливерпуль" был главным конкурентом "Манчестер Сити" в последние четыре-пять лет. "Арсенал" вышел на первый план (как конкурент "Сити") в прошлом сезоне, но почему бы "Ливерпулю" снова не стать этой командой в стартовавшем сезоне?"



"Прямо сейчас состав "Ливерпуля" никуда не годится, чтобы соперничать с "Манчестер Сити", но они должны постараться изо всех в остатке трансферного окна, чтобы пригласить еще одного защитника и полузащитника. Это должно случиться, потому что "Ливерпуль" все еще может стать главным конкурентом "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" более чем достойным образом начал сезон, но когда у тебя есть Алиссон, голкипер мирового уровня или даже лучший голкипер в мире, а также Виргил Ван Дейк и Мо Салах, то эти игроки не находятся в закате своих карьер. Однако они на той стадии, когда "Ливерпулю" нужно крупно потратиться в ближайший год-два, чтобы снова достичь каких-нибудь больших целей".



"Поэтому в заключительную неделю трансферного окна они должны постараться изо всех сил, чтобы улучшить свой состав для конкуренции с "Манчестер Сити", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.