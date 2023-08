Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может обменяться полузащитниками с "Баварией". Жоау Фелиш готов заменить Мохамеда Салаха в "Ливерпуле". Маркус Рэшфорд приобрел свой третий "Роллс-Ройс". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" может обменять Скотта Мактоминея на полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха. (Sky Sport Germany)



"Наполи" готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата. (Marca)



"Манчестер Сити" близок к покупке полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша. (Daily Express)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш может заменить в "Ливерпуле" Мохамеда Салаха, если тот уедет в Саудовскую Аравию. (A Bola)



"Ливерпулю" придется раскошелиться на 70 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Кристал Пэлас" Шейка Дукуре. (Football Insider)



Защитник "Челси" Трево Чалоба может заменить Бенжамена Павара в "Баварии". (Sky Sport Germany)



"Челси" нацелился на защитника "Байера" Джереми Фримпонга. (Fichajes)



"Тоттенхэм" предложит 50 млн. фунтов за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона. (Evening Standard)



"Форест" хочет голкипера "Вулверхэмптона" Жозе Са. (Football Insider)



Нападающий Удинезе" Бето прошел медобследование в "Эвертоне". (The Athletic)



Бето обойдется "Эвертону" в 24 млн. фунтов. (iNews)



"Эвертон" обсуждает покупку защитника дортмундской "Боруссии" Нико Эльведи. (Di Marzio)



"Монако" возобновил переговоры о покупке защитника "Фулхэма" Тосина Адарабиойо. (Fabrizio Romano)



"Фулхэм" надеется приобрести крайнего защитника "Лестера" Тимоти Кастаня. (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" обратился к ПСЖ насчет полузащитника Юлиана Дракслера. (RMC Sport)



"Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Ливерпуль", "Эвертон" и "Бернли" интересуются вингером ПСЖ Йоханом Бакайоко. (The Sun)



Другое



Боссы Премьер-Лиги в ярости от недавнего признания экс-рефери Майка Дина насчет ошибки с VAR в матче между "Челси" и "Тоттенхэмом" в августе 2022. (Daily Mail)



"Челси" объявит о новом титульном спонсоре в ближайшие дни. (Football.London)



"Форест" готов подать официальную жалобу на судейство рефери Стюарта Аттуэлла в матче против "Юнайтед". (The Telegraph)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд стал амбассадором энергетического напитка Prime ютуберов Логана Пола и KSI. (AS)



Капитан сборной Англии Харри Кейн отметился дублем за "Баварию" в матче Бундеслиги против "Аугсбурга". (BBC)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд приобрел уже свой третий "Роллс-Ройс", на сей раз потратив 560,000 фунтов. (The Sun)



Настоящее имя полузащитника "Фулхэма" Жоау Палиньи звучит как Жоау Мария Лобо Алвеш Пальяреш Кошта Палинья Гонсалвеш. (The Sun)