Силва раскритиковал новые директивы насчет борьбы с затяжками времени

Марку Силва Наставник "Фулхэма" Марку Силва пожаловался, что новые директивы насчет борьбы с затяжками времени благоволят большим клубам.

Накануне "Фулхэм" ушел от поражения в противостоянии с "Арсеналом" (2:2), причем сделал это в неравных составах.

"Дачники" остались вдесятером на 83-й минуте, когда защитник Калвин Бэсси был удален рефери Полом Тирни за две желтые карточки.

Свой первый "горчичник" Бэсси получил за затяжку времени, и Силва никак не может с этим согласиться. Также Марку возмущен, что Тирни не наказал вингера "Арсенала" Букайо Сака за фол на все том же Бэсси, когда "канониры" забивали свой второй гол.

"Первая желтая карточка Калвина — это смехотворно".

"На мой взгляд, в случае со вторым голом "Арсенала" был явный фол на Калвине. Сака схватил его за руку, это явный фол. Я поговорил с четвертым арбитром, и он сказал: "Я позову рефери, чтобы показать тебе желтую карточку".

"Конечно, мы понимаем, что играем при новых директивах. Они лишают игру эмоций".

"Они будут оберегать большие клубы, потому что любые решения должны быть последовательными. Если игрок "Фулхэма" потратит 15 секунд на вброс аута или исполнение штрафного, это будет желтая карточка".

"Этот игрок всегда будет под давлением, потому что в случае фола он получит вторую желтую карточку, как, например, сегодня случилось с Калвином".

"Но для других клубов это не так. Если вы видели, как Партей исполнял один из первых вбросов аута у моей бровки, то он потратил гораздо больше времени, чем Калвин при вводе мяча в игру".

"Это (в случае с Бэсси) не желтая карточка. Почему нужно ее показывать? Только потому, что соперник проигрывает матч? Поэтому я и говорю, что вы не увидите последовательности в этих решениях", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, рефери, Силва, Тирни, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1008

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Последние комментарии:




  1. irbis85 27.08.2023 10:43 # irbis85
    а ничего что в прошлой игре Томиясу тоже жёлтую показали за затяжку времени?

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  2. largo-winch 27.08.2023 10:36 # largo-winch
    Дисквалифицировать этот мусор на 3 месяца за вброс

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  3. meshuggah 27.08.2023 10:31 # meshuggah
    Толерантность в пользу гг

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  4. quavo 27.08.2023 10:01 # quavo
    Реально ебланозм, ок если 9 добавил тогда пусть ровно 9 играют, а они вме 12 бегают, футбол деградирует

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