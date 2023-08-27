Силва раскритиковал новые директивы насчет борьбы с затяжками времени

Наставник "Фулхэма" Марку Силва пожаловался, что новые директивы насчет борьбы с затяжками времени благоволят большим клубам.

Накануне "Фулхэм" ушел от поражения в противостоянии с "Арсеналом" (2:2), причем сделал это в неравных составах.



"Дачники" остались вдесятером на 83-й минуте, когда защитник Калвин Бэсси был удален рефери Полом Тирни за две желтые карточки.



Свой первый "горчичник" Бэсси получил за затяжку времени, и Силва никак не может с этим согласиться. Также Марку возмущен, что Тирни не наказал вингера "Арсенала" Букайо Сака за фол на все том же Бэсси, когда "канониры" забивали свой второй гол.



"Первая желтая карточка Калвина — это смехотворно".



"На мой взгляд, в случае со вторым голом "Арсенала" был явный фол на Калвине. Сака схватил его за руку, это явный фол. Я поговорил с четвертым арбитром, и он сказал: "Я позову рефери, чтобы показать тебе желтую карточку".



"Конечно, мы понимаем, что играем при новых директивах. Они лишают игру эмоций".



"Они будут оберегать большие клубы, потому что любые решения должны быть последовательными. Если игрок "Фулхэма" потратит 15 секунд на вброс аута или исполнение штрафного, это будет желтая карточка".



"Этот игрок всегда будет под давлением, потому что в случае фола он получит вторую желтую карточку, как, например, сегодня случилось с Калвином".



"Но для других клубов это не так. Если вы видели, как Партей исполнял один из первых вбросов аута у моей бровки, то он потратил гораздо больше времени, чем Калвин при вводе мяча в игру".



"Это (в случае с Бэсси) не желтая карточка. Почему нужно ее показывать? Только потому, что соперник проигрывает матч? Поэтому я и говорю, что вы не увидите последовательности в этих решениях", — цитирует Силву Sky Sports.