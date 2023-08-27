"Юнайтед" предложит Тен Хагу новый контракт

Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры дали своему клубу зеленый свет на переговоры с главным тренером Эриком Тен Хагом о новом контракте.

Тен Хаг только прошлым летом возглавил "Юнайтед", в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" завоевав Кубок Лиги, вернув клуб в Лигу Чемпионов и достигнув финала Кубка Англии.



Не менее важно, что при 53-летнем голландце у "Юнайтед" появилась своя игровая философия. Был наведен порядок и с трансферной политикой клуба.



Действующий контракт Тен Хага истекает только в конце следующего сезона, однако Глэйзеры решили заняться долгосрочным будущим Эрика уже сейчас, несмотря на то, что клуб по-прежнему ищет покупателя.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Глэйзеры хотят заключить с Тен Хагом новый контракт до июня 2027. Зарплата Эрика должна вырасти с нынешних 9 до 14 миллионов фунтов в год.



Глэйзеры надеются, что переговоры пройдут гладко, и Тен Хаг подпишет новый контракт еще в этом календарном году.