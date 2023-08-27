"Юнайтед" предложит Тен Хагу новый контракт
Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры дали своему клубу зеленый свет на переговоры с главным тренером Эриком Тен Хагом о новом контракте.
Тен Хаг только прошлым летом возглавил "Юнайтед", в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" завоевав Кубок Лиги, вернув клуб в Лигу Чемпионов и достигнув финала Кубка Англии.
Не менее важно, что при 53-летнем голландце у "Юнайтед" появилась своя игровая философия. Был наведен порядок и с трансферной политикой клуба.
Действующий контракт Тен Хага истекает только в конце следующего сезона, однако Глэйзеры решили заняться долгосрочным будущим Эрика уже сейчас, несмотря на то, что клуб по-прежнему ищет покупателя.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Глэйзеры хотят заключить с Тен Хагом новый контракт до июня 2027. Зарплата Эрика должна вырасти с нынешних 9 до 14 миллионов фунтов в год.
Глэйзеры надеются, что переговоры пройдут гладко, и Тен Хаг подпишет новый контракт еще в этом календарном году.
27.08.2023 09:00
Просмотров: 333
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Они чё ебанулись в край уже?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий