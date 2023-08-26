Артета защищает Хаверца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту нападающего Кая Хаверца после упущенной победы против "Фулхэма".

На протяжении большей части субботнего матча "Фулхэм" с успехом сдерживал атакующих игроков "Арсенала", включая Хаверца, который упустил блестящий момент в первом тайме.



Кай до сих пор не открыл счет своим голам за новый клуб после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов, и публика "Эмирейтс" не скрывала своего разочарования, когда 24-летний немец был заменен в начале второго тайма.



После ничьей 2:2 Артета высказался насчет игры Хаверца и объяснил, почему Кай пока не показывает своего лучшего футбола.



"Я видел эпизод, когда он сыграл назад, хотя мог развернуться и пойти вперед. Думаю, требование играть вперед и оказывать влияние на игру касается каждого, потому что на нас лежит ответственность побеждать".



"Думаю, он уже сделал кое-какие хорошие вещи. Сегодня ему было тяжело в определенные моменты. Он оказывался на отличных позициях, но мяч не доходил до него".



"При других раскладах он бы забил уже много голов в этом сезоне. Это то, чего ему не хватает", — цитирует Артета Evening Standard.



Также Микель в целом высказался о матче, в котором "Фулхэм" смог уйти от поражения вдесятером.



"Если вы сравните этот матч с тем, что мы сыграли против "Фулхэма" в прошлом сезоне, то в этом мы были в 10 раз лучше. Минимум в 10".



"Мы сделали самое сложное — повели 2:1 после пропущенного гола. Дальше ты должен оборонять свою штрафную ценой своей жизни. Нельзя было пропускать после всего того, что мы сделали. Мы должны были забивать пять, шесть, сем голов. Я не знаю, как много".



"Ошибки — это часть футбола. Все зависит от того, где ты их совершаешь и как соперник ими пользуется. Мы совершили большую ошибку против "Фулхэма" и в прошлом голу, подарив гол Митровичу. Это часть футбола", — добавил Артета.