Гвардиола готовит "Сити" к матчу, несмотря на операцию

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Хуанма Лильо заявил, что его босс Хосеп Гвардиола не отрывается от работы, несмотря на перенесенную операцию на спине.

Ранее на этой неделе Гвардиола был прооперирован в Барселоне, и два ближайших матча — против "Шеффилд "Юнайтед" и "Фулхэма" — "Сити" проведет без своего главного тренера.



Руководить "горожанами" в этих матчах будет Лильо, однако Гвардиола по-прежнему играет большую роль в процессе подготовки команды.



"Контакт продолжается. Прямо сейчас Пеп отсматривает "Шеффилд". Его здоровье — это то, что по-настоящему важно. Это не мешает быть ему тем, кем он является. Он полностью сосредоточен на матче".



"Он сказал нам, что операция прошла успешно. Его восстановление займет необходимое время. Он чувствует себя хорошо", — цитирует Лильо BBC.